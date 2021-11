Milana Petrželu, který nastoupil v lize ke 437 utkání a překonal rekord slávistické legendy Stanislava Vlčka v počtu odehraných zápasů v nejvyšších zápasů, zastínili střelci. Kanonádu odpálil Kalabiška, po něm se prosadili Jurečka, Holzer a střídající Cicilia.

Sparta na Moravě vyhořela, nejhorším utkáním sezony se protrápila od začátku do konce.

Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti byl po sedmi letech vyprodaný, na Spartu přišlo osm tisíc fanoušků. Šlágr dvou týmů z popředí tabulky táhl, kulisa byla skvělá

Domácí trenér Svědík udělal po posledním utkání v Karviné jedinou změnu, když místo Daníčka nastoupil Kohút.

Sparťanský kouč Vrba nasadil i uzdraveného Hložka s Krejčím starším, Pražanům ze zdravotních důvodů scházeli Čelůstka, Souček, Polidar, Pešek, Juliš a Højer.

Hosté zahrozili jako první, když Minčev pronikl z levé strany až do šestnáctky, svůj pokus ale zakroutil těsně nad. To však bylo ze strany hostů až do konce utkání v podstatě vše.

Do vedení šlo po nádherné akci Slovácko. Kohút si narazil míč s Jurečkou, přesným centrem našel na zadní tyči Kalabišku, který zblízka hlavou překonal bezmocného Nitu.

Vzápětí favorit inkasoval další úder, když se v hlavičkovém souboji zranil Wiesner a s tržnou ranou na hlavě musel střídat.

Moravané byli dál nebezpečnější, v první půli hráli skvěle. Domácí hrozili hlavně po standardních situacích. Hlavičku Kohúta vyrazil Nita na roh a trestný kop Havlíka zastavila zeď.

Slovácko podruhé udeřilo až na konci první půle. Po jednoduchém nákopu Reinberka útočník Jurečka přetlačil stopera Štetinu a pohotově propálil Nitu. Pro nejlepšího domácího střelce to byl již sedmý letošní gól, kterým dorovnal své střelecké maximum z minulé sezony.

Pražané v úvodní části až na příležitost Minčeva nebezpeční nebyli.

Zato celek z Uherského Hradiště hrál jednoduše, účelně, prostě výtečně. Na 3:0 zvyšoval v 57. minutě Holzer. Bývalý hráč Zlína a Ostravy se prosadil parádní ranou po dlouhém nákopu gólmana Nguyena a vyhraném hlavičkovém souboji Jurečky.

Slovácko na trávníku excelovalo, favorita dál ničilo. Kohút po Petrželově přihrávce dorážel zblízka do tyče, ale střídající Cicilia v 87. minutě završil koncert Moravanů.

Svědíkův tým zvítězil 4:0 a posunul se před nedělního soupeře i Plzeň na druhé místo. Za týden hraje v Českých Budějovicích.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo -

1. FC Slovácko – AC Sparta Praha 4:0 (2:0)

Branky: 16. Kalabiška, 43. Jurečka, 57. Holzer, 85. Cicilia

Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlček (Cieslar) | VAR: Berka | AVAR: Nádvorník

Žluté karty: Petržela, Kalabiška - Štetina, Pavelka, Pulkrab, Hložek

Diváci: 7 701

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela (68. Navrátil), Sadílek, Havlík, Kohút (63. Daníček), Holzer (78. Tomič) – Jurečka (78. Cicilia). Trenér: Svědík.

Sparta Praha: Nita – Wiesner (21. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko – Haraslín (79. Moberg-Karlsson), Pavelka, Krejčí ml. (58. Dočkal), Hložek, Krejčí st. (58. Sáček) – Minčev (46. Pulkrab). Trenér: Vrba.