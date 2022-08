3. předkolo Evropské ligy

1. zápas: FENERBAHCE SK – 1. FC SLOVÁCKO 3:0 (2:0)

Branky: 45.+1. a 81. Lincoln, 17. Emre Mor. Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portugalsko). Žluté karty: Mor – Hofmann, Trávník, Sinyavskiy. Červená karta: 48. Hofmann (Slovácko). Diváci: nehlášeno.

Fenerbahce: Cetin – Osayi-Samuel, Henrigue, Szalai, Kadioglu (77. Novák) – Arão – Mor (60. Crespo), Zajc (60. Bruma), Rossi (60. Dursun) – Valencia (77. Guler), Lincoln. Trenér: Jorge Jesus.

Slovácko: Nguyen – Reinberk (69. Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski – Daníček – Petržela (63. Tomič), Trávník (86. Kohút), Havlík (46. Levin), Holzer (63. Sinyavskiy) – Kalabiška. Trenér: Martin Svědík.

„Bude to velmi těžké, ale stát se může cokoliv,“ neskládá zbraně trenér Slovácka Martin Svědík.

„Pro tak kvalitní mužstvo, jaké má Fenerbahce, je to samozřejmě komfortní náskok. Uvidíme, jak se dáme do kupy a jak to všechno zvládneme,“ přidává.

Moravané, kterým z hlediska strategie nevyšlo vůbec nic, budou před vlastním publikovat dotahovat tříbrankové manko. To Fenerbahce zařídil před padesáti tisíci diváky skvělý Brazilec Lincoln.

Jihoameričan se podílel na všech brankách tureckého vicemistra.

Rodák z Porto Alegre, který přišel do Fenerbahce v létě z portugalské klubu Santa Clara, v 17. minutě připravil vedoucí branku lépe postavenému Emre Morovi.

Ten dostal až příliš prostoru a přízemní střelou k tyči uklidil míč do sítě. „Bohužel jsme dostali gól, když našich hráčů bylo v šestnáctce devět,“ lamentoval kouč.

Další Lincolnův parádní moment přišel těsně před přestávkou. Domácí tým po faulu Trávníka zahrával trestný kop a třiadvacetiletý šikula se nádherně trefil přes zeď přesně do šibenice.

„Druhý gól byl klíčový, soupeř se po něm uklidnil,“ všiml si Svědík. Svůj báječný výkon pak Brazilec korunoval deset minut před koncem, když bojácné hosty definitivně dorazil.

Slovácko nastoupilo při premiéře v Evropské lize v očekávané sestavě, takže i s Kalabiškou na hrotu. Podceňovaní Moravané od začátku drželi pevný blok, soustředili se hlavně na bránění. Směrem dopředu jim ale chybělo sebevědomí, větší odvaha.

Celek z Uherského Hradiště pořádně zahrozil jen ve 2. minutě, krajní bek Doski ale trefil tyč.

Jinou akci Slovácko nedotáhlo. „Po inkasované brance jsme se zvedli, osmělili a drželi více balon. Měli jsme i dobré, rychlé protiútoky. Bohužel efektivita nebyla žádná a v tom byl rozdíl mezi námi a soupeřem,“ míní Svědík.

Vítěz MOL Cupu navíc hned po změně stran přišel o velmi přísně vyloučeného stopera Hofmanna. Zkušený zadák byl nejprve v první půli napomínám za evidentní faul, ve 48. minutě ale uviděl žlutou kartu za diskutabilní ruku a musel pod sprchu.

VIDEO: Rachejtle i dělobuchy. Fanoušci Slovácka rozpoutali na náměstí inferno

„Vyloučení nás paralyzovalo, zhatilo všechny plány. I přesto byl náš výkon v deseti srdnatý. Kluci bojovali, hráli, na co měli, byť nám ve hře směrem dopředu scházela kvalita,“ uznal Svědík.

Fenerbace přesilovku rychle využilo, sudí Pinheiro ale branku Gustava Henrigue kvůli útočnému faulu neuznal. Deset minut před koncem ale výtečně hrající Lincoln zasadil Slovácku třetí úder, neškodné hosty vysvobodil až závěrečný hvizd rozhodčího.

„Všechny góly padly po střelách ze šestnáctky. V ní jsme měli pracovat lépe, být důslednější. Je velká škoda, že to takto dopadlo,“ smutní Svědík.

Jeho tým nepřišel jenom o Hofmanna, ale i Havlíka, kterého kouč stáhl v poločase. „Jeho zdravotní stav byl na hraně, radši jsem jej vystřídal, aby se jeho stav nezhoršil,“ vysvětloval. „Všechno šlo proti nám, ale taky jsme si to udělali sami,“ ví dobře.