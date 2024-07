V sobotu padly všechny branky v prvním poločase. Gólově se prosadili Havlík, Kohút, Azevedo a Blahút, za hosty se trefil Jirásek.

Diváci ocenili výkon Slovácka potleskem. „Když hrajete fotbal a delší dobu nevyhrajete, a to ani v přípravném zápase, tak se vám to dostane do hlavy. Před ligou je to velká vzpruha. Věřím, že nám výsledek zvedne sebevědomí a se Slavií se popereme o všechny body. Doufám, že nebudeme doma ztrácet jako tomu bylo na jaro,” říká Patrik Blahút.

Po sobotním utkání si oddechl i nový kouč Roman West. Nástupce trenéra Martina Svědíka si až v posledním přípravném duelu připsal první výhru.

„Je to samozřejmě lepší, než kdybychom v přípravě vůbec nevyhráli. Na druhou stranu, stejně se to to nakonec láme v lize, tam se získává to sebevědomí. V přípravě máme dvě porážky, dvě remízy a jednu výhru. Kolikrát to bylo herně upracované, kostrbaté. Proti Žižkovu byl první poločas slušný, od toho bychom se měli odrazit a připravit na Slavii,“ prohlásil West.

Spokojený byl hlavně s první půlí, ve které padly všechny branky.

„Vstoupili jsme do utkání tak nějak průměrně. Sice jsme dali první branku, ale vzápětí soupeř vyrovnal, což nás mrzí. Pak následovala nejlepší pasáž, zhruba od patnácté minuty. Dali jsme tři góly, měli několik dalších šancí, které se mohli dohrát. Vypadalo to dobře i do defenzívy,“ pochvaloval si.

Jenže po změně stran už to tak dobré nebylo.

„Po střídání ve druhé půlce musím říct, že naše hra trošku upadala. Dopředu jsme si toho moc nevytvořili a měli jsem hodně otevřenou obranu. Hečis (brankář Milan Heča) něco chytil. Je to škoda, druhou půlku jsme chtěli odehrát lépe,“ ví dobře.