I když vyprodáno nakonec nebylo, většina dlouholetých fandů si nenechala zápas s Fenerbahce ujít. „Na utkání jsem se moc těšila. Podobný zápas už ani nemusím zažít. I když kluci nevyhráli, jsme spokojená,“ uvedla legendární fanynka Slovácka Růžena Pašková.

V 86 letech dorazila na stadion oděná do klubových barev, s výraznými modrými vlasy.

Některé fanoušky sice od návštěvy atraktivního střetnutí odradil nepříznivý výsledek 0:3 z prvního zápasu v Istanbulu a i poměrně vysoké vstupné, nakonec v hledišti bylo 6520 diváků.

V ochozech nechyběl ani Michal Bečica. Dlouholetý fanoušek Slovácka má permanentku od rekonstrukce stadionu, duel s Fenerbahce bral jako odměnu za věrnost.

„Z hlediska jména je to největší soupeř, který tady hrál. Mě ale více nadchlo finále se Spartou, výhra a získaný pohár. To pro mě bylo něco extrémního. Tohle je už navíc, ale pokud to takto bude pokračovat, tak to bude paráda,“ říká.

Před stadionem i uvnitř se to hemžilo známými fotbalovými tvářemi. Na utkání nechyběli profesionální trenéři či jiní funkcionáři, ale ani hráči krajských či okresních týmů.

Odvetné utkání 3. předkola Evropské Ligy sice bylo z pohledu policie vyhodnoceno jako rizikové, čemuž také odpovídal rozsah bezpečnostního opatření, ale obávaní turečtí příznivci se chovali ukázkově, k žádným výtržnostem nedošlo.

Ani pořadatelé nemuseli nic závažného řešit. Duel se odehrál bez pyrotechniky či potyček. „Myslím, že atmosféra byla super,“ poznamenal záložník Slovácka Michal Trávník.

Jenom škoda, že nebylo vyprodáno. „Mrzí mě, že na takového soupeře nepřijde plný dům. Vždycky ale hledám příčinu v nás, takže návštěvnost jsme sami určili tím prvním zápasem a velkým rozdílem ve výsledku. Porážka 0:3 asi některé lidi odradila a utkání je už nezajímalo,“ míní Svědík.

„Vstupenky také nebyly nejlevnější,“ poznamenal Trávník.

Lidem, co přišli a fandili, ale aktéři poděkovali. „Atmosféra výborná,“ ocenil publikum Svědík.

Fotbalisté Slovácka nakonec remizovali s Fenerbahce 1:1 a po porážce v Turecku je čeká play off o skupinu v Evropské konferenční lize. První zápas se švédským celkem AIK Stockholm se hraje v Uherském Hradišti už ve čtvrtek. Bude plno?