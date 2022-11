„Držím stoprocentní bilanci, asi jsem rekordman,“ smál se Nguyen. Přitom v hokejové výstroji se necítil úplně komfortně. „Není to úplně moje parketa,“ přiznal.

Další fotbalisté Slovácka na tom jsou s bruslením a hokejem daleko lépe.

„Já se na to vždycky těším, mám to rád. Je to příjemné zpestření. V rámci tréninku je to docela dobré,“ přiznává třeba krajní bek či záložník Daniel Holzer.

I když pochází z Havířova, kde se v minulosti také hokejová extraliga, u Holzerů zvítězil fotbal. „Jako dítě jsem chodil bruslit s taťkou, později s kluky po sezoně, ale závodně jsem nikdy nehrával,“ říká bývalý hráč Sparty, Zlína či Baníku Ostrava.

Podobně na tom je i stoper Tomáš Břečka. „V mládí jsme s kluky hokej hrávali, ale už jsem z toho vypadl. Beru to jako zpestření a odreagování. Sice je to kvůli jinému pohybu docela náročné, ale užíváme si to,“ uvedl rodák z Prasklic na Kroměřížsku.

Na ledě se zapotil i vysoký útočník Libor Kozák. „Je to pro nás změna, ale s kluky si to užíváme,“ tvrdí známý forvard. „Je to příjemné zakončení podzimu, příjemný srandamač,“ doplňuje.

Do zápasu zasáhli i trenéři Mucha, Přibyl, Palinek či Mikšíček nebo maséři Skřivan se Staškem nebo fyzioterapeut Hasoň. Jen ze střídačky sledoval duel ruský záložník

Levin, na zimním stadionu v Uherském Hradišti naopak scházeli kapitán Kadlec, Tomič, Trávník, Siňavskij, Brandner, Doski, Mihálik či mládežnický reprezentant Vecheta.