Petržela a spol. mají dovolenou, pracuje se jen v sousední sportovní hale, kde má prvoligové Slovácko kanceláře. Podívejte se společně s Deníkem do míst, kam se běžný divák nedostane.

Mluvčí klubu Marek Jurák vzal redaktory i jejich kolegy z Radiožurnálu Sport, kteří pro fanoušky na léto připravují seriál o ligových stadionech, nejen do šatny hráčů, ale i skyboxu majitele Zemka, VIP prostor nebo místností s trofejemi a portréty bývalých hráčů a klubových legend. Mezi ně patří i Miroslav a Michal Kadlecovi.

„Je to specifický, útulný stadion. Má to tady kouzelnou atmosféru. Do Hradiště jsem se i jako soupeř vždycky rád vracel. Zažil jsem tady i zápas, kdy to bylo vyprodáno. Fanoušci dokáží udělat fantastickou atmosféru. Výhoda je, že se stadion nachází v centu města. Neleží někde na okraji. Jelikož je všude kolem sportovišť a město sportem žije, soustředí se tady hodně lidí. Slovácko je rodinný klub, pracují v něm zapálení a oddaní lidé. Je to vidět, že se tady o to starají,“ říká stoper Slovácka Michal Kadlec.

Jeho táta, kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 na stadionu v Uherském Hradišti vyrůstal. Současná aréna je ale úplně jiná než hřiště, kde Miroslav Kadlec s fotbalem začínal.

„Za naší éry to bylo úplně něco jiného. Stadion si pamatuji ve třech verzích. Úplně první s dřevěnou tribunou, pak byla přestavba a dřevo nahradil beton. Škvárová atletická dráha kolem hrací plochy zůstala,“ připomíná.

„My jsme většinou času trénovali na škváře. Na trávu jsme se dostali za odměnu. Na hlavním stadionu jsme hráli velice málo,“ říká bývalý stoper Vítkovic, Drnovic, Kaiseslauternu či Brna.

Také současní fotbalisté Slovácka střídají v přípravě různé plochy. Běžně v sezoně se připravují na ve Starém Městě na Širůchu nebo dojíždějí do Sadů.

Na hlavním stadionu většinou bývají jenom den před zápasem. I proto trávník, o který se stará tatínek ředitele Pojezného, patří ve FORTUNA:LIZE k nejlepším.

„Udělalo se tady kus práce. Tráva snese evropské parametry,“ oceňuje Michal Kadlec. „Samozřejmě tomu napomohlo i počasí. Je jednodušší udržovat trávník teď na jaře než v zimě,“ připomíná. „Třeba letos jsme hráli skoro do Vánoc a druhá polovina sezony začínala hned v lednu, kdy plocha vypadala mnohem hůř,“ přidává.

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty patří k nejútulnějším ve FORTUNA:LIZE. V roce 2003 byl kompletně přestavěn. Finanční náklady na rekonstrukci areálu dosáhly 251,5 milionu Kč.

Nový stadion byl slavnostně otevřen během reprezentační pauzy dne 12. října 2003 předzápasem mezi internacionály České republiky a místními internacionály a poté přátelským utkáním Synotu, jak se tehdy klub jmenoval, proti Borussii Mönchengladbach.

To před 6500 diváky domácí překvapivě vyhráli 3:2 - prvním hráčem, který pokřtil nový stadion premiérovou brankou, byl domácí útočník Michal Meduna.

V létě 2009 stadion dostal přívlastek Miroslava Valenty na počest právě zesnulého hlavního iniciátora budování klubu a stadionu z poslední doby.

Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.Zdroj: 1. FC Slovácko

V roce 2014 prošel stadion další přestavbou a modernizací za účelem konání ME hráčů do 21 let, které Uherské Hradiště hostilo v červnu 2015.

Stadion se dočkal nových turniketů, moderního zázemí pro hráče, VIP hosty i fanoušky včetně barevné obrazovky na jižní tribuně.