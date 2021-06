Právě pod jeho vedením se nyní individuálně připravují v útulném areálu ve Vnorovech, kde ve čtvrtek po přípravném zápase přípravek Agra s Ostrožskou Novou Vsí předali dětem na památku svoje dresy.

„Chtěli jsme poděkovat lidem z klubu, že tady můžeme každý den trénovat,“ vysvětluje Libor Holík.

Mládežnický reprezentant, který se zúčastnil letošního mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let, spolupracuje s koučem Ondou od svých jedenácti let. Mezi profesionály je průkopníkem,

„Trenéra jsem poznal díky bráchovi, kterého vedl ve Slovácku. Rodiče ho oslovili a on se na mě přijel podívat na turnaj do Luhačovic. Od té doby spolupracujeme,“ líčí Libor Holík.

Bývalý hráč Zlína, Slavie nebo Slovácka je v Ondrou v kontaktu celý rok. „Není to jenom o tréninku, ale stříhá mi i videa z mých zápasů, abych viděl, co dělám dobře, špatně. Rozebíráme spolu úplně všechno. Bez něj bych nebyl tam, kde jsem,“ je přesvědčený rodák ze Záhorovic.

„Hned na začátku jsme si nastavili cestu, jakou se vydáme. Rodiče mě v tom podporovali. Trenér je trošku jiný, specifický. Vidí věci do detailu, což mi ale vyhovuje. Vím, že jenom tak se posunuju a zlepšuju,“ cítí.

Krajní obránce driluje hlavně souboje jeden na jednoho, což jako krajní bek v zápasech nejvíce potřebuje. Holík s kamarády piluje také střelbu do jednoho místa, tříbí techniku.

„Za mě je v pořádku, když se chce někdo zlepšovat a trénovat individuálně. Bez toho to fakt nejde,“ míní.

Jinak ale v létě také plní tréninkový plán, který mu posílá klubový kondiční trenér David Skuhravý. Syn známého fotbalového trenéra vše konzultuje i s Holíkovým bratrem Robinem. Bek divizního Strání totiž na sourozence rovněž dohlíží.

Třiadvacetiletý fotbalista s kondicí nikdy problém neměl. Po zranění kotníku na březnovém EURO ve Slovinsku se ale do formy dostává hodně pozvolna.

Galuška: Herní sebevědomí šlo nahoru

Útočník Karviné Petr Galuška se k trenérovi Ondrovi dostal právě přes kamaráda Libora Holíka minulý rok v zimě. „Vždycky, když je pauza, tak se sejdeme a trénujeme spolu,“ líčí čtyřiadvacetiletý forvard. .

I když mu sezona skončila sezona před třemi týdny, ani o dovolené se nefláká. „Tréninky jsou tady někde jinde. Je to super, cítím se mnohem líp,“ tvrdí. „Herní sebevědomí šlo nahoru, také dovednosti se zlepšují,“ přidává.

Sám na sobě cítí, že za rok a půl pod odborným dohledem udělal především po technické stránce velký progres. „A taky jsem fotbal začal brát trošku jinak,“ přiznává.

„Zatímco předtím mi stačila jenom rychlost, teď v lize je potřeba i technika a více přemýšlení. A právě to se do nás snaží trenér dostat,“ říká rodák z Blatnice.

Střelec Zajíc hlavně zlepšil levou nohu

Služby dlouholetého mládežnického trenéra Slovácka si rovněž velmi pochvaluje Tomáš Zajíc. Útočník Ostravy s Ondrou spolupracuje tři roky.

„Pomáhá mi to hodně. Zlepšení hlavně při práci levé nohy, kterou jsem dřív neměl tak dobrou a skoro vůbec ji nepoužíval, jde vidět. Jsou to detaily, ale pro mě důležité. Vím, co dělám dobře, špatně. Víc si věřím,“ pochvaluje si známý fotbalista.

Po návratu z dovolené trénuje každý den. Vynechal jenom čtvrteční odpolední jednotku. „Byl jsem u zubaře, který mi trhal šestku, hrozné,“ vysvětlil svoji absenci Zajíc.

Ve velkém vedru si ale moc neodpočinul. Bez zátěže byl jenom chvíli. Běžně se totiž připravuje třikrát denně. Na sraz Baníku chce být dobře připravený.

„Chodím do posilovny, běhám a ještě tady si s kluky přidávám,“ informuje.

Chvílemi toho má fakt dost, ale nepolevuje. Stejně jako Holík ví, že tvrdá dřina se vyplácí.

„Vím, jaké to je se do ligy dostat. Jako trenér jsme zažil spoustu talentů, šikovných kluků. Byly velké nábory, velké síto, kterým ve finále prošlo jenom pár nejvytrvalejších. Prostě ti, co ten fotbal doopravdy chtějí hrát na nějaké úrovni,“ zakončuje kouč Jan Ondra.