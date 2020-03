Borci ze Slovácka v neděli skalpem ligového lídra namlsali věrné fanoušky, které chtějí potěšit dalším vítězstvím. Daníček a spol. se znovu utvrdili v tom, že se mohou měřit i s těmi nejlepšími, proto touží po dalším úspěchu. Navíc větří šanci. Cesta do Evropy totiž nevede pouze přes ligu, MOL Cup je ideální zkratkou.

Slovácku zbývají udělat tři kroky, hned přitom prvním si ale pořádně máknou.

„Zůstáváme nohama na zemi, nestouplo nám to do hlavy. Pohár bereme jako možnost se případně dostat i do pohárové Evropy, přistupujeme k němu se vší vážností a naplno," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Navrc má něco s kotníkem

Celek z Uherského Hradiště je uprostřed náročného anglického týdne, náročný kouč nikoho šetřit nebude, i když změny nevylučuje. V základní sestavě budou nejspíše chybět Navrátil s Divíškem, kteří proti Slavii střídali kvůli zranění.

„Navrc má něco s kotníkem, Pepu zase tahá sval,“ hlásil po víkendovém utkání.

Jako komplikaci to ale Svědík neviděl. „Nehledám v tom problém. Máme širší kádr, absence dokážeme nahradit,“ věří.

Zatímco Moravané mají v nohách těžkou šichtu s úřadujícím mistrem, Liberečtí o víkendu pouze trénovali, neboť sobotní duel v Teplicích byl kvůli vydatnému sněžení a nezpůsobilému terénu odložen na příští středu.

Hráči Slovanu hned po verdiktu hlavního rozhodčího Emanuela Marka se vrátili zpátky do Liberce, kde absolvovali trénink v zápasovém zatížení.

„Na pohárový duel proti Slovácku tedy budeme po fyzické stránce připraveni tak, jako bychom utkání v Teplicích odehráli,“ uvedl na klubovém webu kouč Liberce Pavel Hoftych, který bude v pohárovém duelu spoléhat i na bývalého útočníka Slovácka Jana Kuchtu.

Oba týmy se letos potkají podruhé. Na podzim v lize zvítězilo Slovácko 3:1, ale předcházející vzájemné venkovní duely opanovali vždy hosté.

Slovácko půjde dál, tipuje Karel Poborský

Legendární Karel Poborský na postup tipuje Slovácko. „Upřednostňuji ho díky domácímu prostředí,“ vysvětluje vicemistr Evropy z roku 1996. „Je pravda, že Liberci se na Slovácku daří, ale soupeř si to tentokrát pohlídá. Poučí se z minulých utkání a půjde dál,“ myslí si někdejší hráč Manchesteru United, Lazia Řím nebo Benfiky Lisabon.

Utkání začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti v 17.30. Vstupné je symbolické padesát korun. „Děti a držitelé permanentních vstupenek mají vstup zdarma,“ hlásí mluvčí klubu Marek Jurák.

Čtvrtfinále MOL Cupu

1. FC Slovácko – FC Slovan Liberec

Výkop: středa v 17.30, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch (Dubravský)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk – Zahustel, Daníček, Havlík, Sadílek, Jurečka - Zajíc.

Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Baluta, Pešek – Kuchta.