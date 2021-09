Celek z Uherského Hradiště derby po přestávce jasně opanoval, vyhrát mohl ještě výraznějším rozdílem. Jurečka ale zblízka dorážel do boční sítě.

To mohl vzápětí pojistit Petržela. Zkušený křídelník ale po Jurečkově přihrávce v zakončení neuspěl.

Celek z Uherského Hradiště nalomil odpor soupeře hned po přestávce. Sadílkův centr odvrátil zlínský zadák Vraštil jen k Havlíkovi, který přízemní ranou z osmnácti metrů k levé tyči poslal favorita do vedení.

Emoce plály, nervozita se ze hřiště přenesla do ochozů i mezi střídačky. Postrkoval se dokonce trenér Svědík s hostujícím kondičním trenérem Molkem.

Oba týmy se dvacet minut oťukávaly, pak ale přišla 23. minuta a velmi přísné vyloučení hostujícího Procházky. Zkušený zadák Fastavu v běžném souboji fauloval Sadílka, sudí Pechanec z kapsy ihned tasil červenou kartu. Ševci šli do deseti a do té doby poklidný duel se rázem zvrhl.

Trenéři Svědík s Jelínkem nasadili do derby mladé pušky. V základní sestavě Slovácka poprvé dostal šanci osmnáctiletý útočník Vecheta, který před týdnem vstřelil na Slavii svůj premiérový ligový gól. Za Zlín od začátku nastoupil o rok starší záložník David Tkáč, jenž zaznamenal poslední dvě branky Fastavu.

