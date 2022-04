Celek z Uherského Hradiště chce proti Sigmě protáhnout sérii bez prohry na pět utkání, udržet kontakt se třetí Spartou. Hanáci zase touží po elitní šestce, takže fanoušci se mají zase na co těšit, byť nepříznivá předpověď počasí do hlediště Městského stadionu Miroslava Valenty příliš neláká.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - SK Sigma Olomouc (7.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Petřík - Kříž, Matoušek (Radina) | VAR: Ondráš | AVAR: Černý

Ligová bilance: 11-12-12, 40:37

Poslední zápas: 3:0 (71. Reinberk, 80. Cicilia, 90+3. Holzer, 30. října 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Fryšták – Reinberk, Hofmann, Daníček, Kadlec – Petržela, Ljovin, Havlík, Sadílek, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

Olomouc: Macík – Chvátal, Jemelka, Beneš, Zmrzlý – Breite, Spáčil – Zahradníček, Daněk, Navrátil – Chytil. Trenér: Jílek

Tip Deníku: 2:0

„Věřím, že i přes ochlazení přijde hodně fanoušků, které zahřejeme nejen dobrým výkonem, ale především výhrou,“ přeje si asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Svědíkově týmu se proti Sigmě daří. V nejvyšší soutěži s moravským rivalem neprohráli pět utkání za sebou, ve čtyřech duelech dokonce ani jednou neinkasovali.

Hned třikrát z toho byla bezbranková plichta, která se zrodila i ve zmiňovaném pohárovém souboji, které musely rozhodnout až pokutové kopy.

V nich byl úspěšnější hosté, kteří už zvládli i semifinále s Hradcem Králové a těší se na atraktivní domácí finále se Spartou.

Ještě před ním ale musejí Kadlec a spol. absolvovat zbývající čtyři ligové duely základní části, po ní začne nadstavbová část.

Slovácko už má jistou skupinu účast ve skupině o titul, se Slavií, Plzní, Spartou a Baníkem se porve o pohárové příčky.

Dobrou výchozí pozici zajistí i sobotní triumf nad Olomoucí. „Jsme koncentrovaní a jsme si vědomi toho, že nemáme hotovo. Máme nějaké cíle a máme to rozjeté na obou frontách. Pořád je to rozehrané a ještě nás čeká do konce sezóny devět ligových zápasů a ty chceme zvládnout,“ říká záložník či stoper Slovácka Vlastimil Daníček.

I když to borcům z Uherského Hradiště po zimní přípravě chvilku drhlo, už zase chytili rytmus, drajv a bodují.

„My jsme už v přípravě viděli, že to není ono. Herně i výsledkově jsme se trápili, na což jsme nebyli zvyklí a ono se to potom odrazilo i do začátku jarní sezony, která nás nepotkala v nejlepší formě,“ připouští Daníček.

„S kluky jsme si sedli a vyříkali si to jak mezi sebou, tak i s trenéry. Museli jsme zase začít od tvrdé práce na tréninku. Vrátili jsme se k tomu, že jsme začínali od pevné defenzivy. Od ní jsme se chtěli odrazit. Věřili jsme, že když to bude fungovat vzadu, tak že nahoru něco vymyslíme, a že to přijde. Trvalo to sice několik zápasů, ale nakopli jsme se a věříme si, že to dotáhneme do zdárného konce,“ přeje si nejen Daníček.

Útočník Slovácka Šašinka je fit. Budoucnost? Možná už by to chtělo řešit

Hanáci ale rozhodně nebudou snadným protivníkem. V lize dvakrát za sebou zvítězili a i díky trefám svátečního střelce Jana Navrátila se vyhoupli na sedmé místo. A právě zkušený křídelník se nyní vrátí do míst, kde strávil podstatnou část kariéry.

Hráči Slovácka se na bývalého parťáka těší. „Zanechal tady obrovskou stopu, nejen jako fotbalista, ale i jako člověk. On je super kluk a těch příběhů a zážitků s ním je tady strašně moc. A že mu to tam teď padá? Už jsme ho popichovali v SMSkách,“ přiznává s úsměvem Daníček.

A že to rychlonohému štírkovi v Uherském Hradišti skoro vůbec nepadalo? „To bylo tím, že tady odvedl obrovský kus práce pro ten tým,“ míní třicetiletý fotbalista.

„Že se mu teď v Olomouci daří je pro něj dobře a přeji mu to. Ale zvýšenou pozornost mu věnovat nebudeme. Chceme se soustředit sami na sebe a budeme chtít na hřišti udávat tempo. Nebudeme se přizpůsobovat soupeři,“ dodává Daníček.

Domácím bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět nejen krajní obránce Kalabiška, ale i trenér Svědík, který nesmí na střídačku.