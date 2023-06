(ROZHOVOR/ První posilu oznámilo Slovácko těsně po skončení uplynulé sezony. Po pěti letech se Milan Heča vrací do Uherského Hradiště. Ještě před pár týdny pobíhal po trávníku Slovácka v dresu pražské Sparty. Dvaatřicetiletý gólman chytal v soutěži za A tým naposledy před rokem v květnu – také to byl důvod jeho návratu do mateřského klubu.

„Určitě chci zase chytat. Po těch pěti letech ve Spartě to bude zase něco jiného. Doufám, že se to tady s mančaftem povede aspoň tak, jak se dařilo v posledních letech,“ přeje si Milan Heča do nové sezony.

Po pěti letech jste se vrátil do Uherského Hradiště. S jakými pocity?

Těšil jsem se. Když jsem přijížděl na první přípravu, tak mi to ani nepřišlo, že jsem byl pět let pryč. Spíš to byl návrat, jako po čtrnácti dnech volna. Je to tady hodně podobné tomu, jako když jsem odcházel. Cítím se jako doma.

Ulehčil vám návrat to, že je v klubu pořád hodně vašich spoluhráčů?

To ulehčuje hodně, s některými kluky jsem byl v denním kontaktu. Je to velká pomoc.

Jak dlouho se řešil váš přestup? Mluvilo se o něm už v zimě?

V zimě to nepřicházelo vůbec v úvahu. Sparta nebyla ochotná mě pustit.

Byl ve hře i jiný klub jako Slovácko?

Nic jiného jsem neřešil. Od zimy jsem byl se Slováckem v kontaktu, všechno směřovalo k červnovém odchodu.

Vedení Slovácka mluví o tom, že je rádo, když se vrací odchovanci. Bylo z tohoto pohledu jednoduší se domluvit na podmínkách?

Když jsem odcházel, tak jsme si se Šumim (Veliče Šumulikoski – sportovní ředitel) řekli, že by bylo hezké se po pěti letech zadarmo vrátit. Tak to vyšlo, už jsme se jenom domluvili na podmínkách.

Jak hodnotíte vašich pět let v pražské Spartě? Neříkal jste si, že jste mohl odchytat i víc zápasů?

Tak to neberu. Angažmá jsem si užil, byly to krásné roky. Sice to tam bylo někdy trošku těžší, bylo tam složité období, ale já to beru pozitivně, dalo mi to moc věcí a ukázalo fotbal trochu jinak. Strašně si vážím toho, že jsem mohl ve Spartě pět let být. Užil jsem si i letošní titul.

Jak berete přestup do Slovácka? Vidíte posun v tom, že budete pravidelně chytat?

Určitě chci chytat. Po těch pěti letech ve Spartě to bude zase něco jiného. Doufám, že se to tady s mančaftem povede aspoň tak, jak se dařilo v posledních sezonách.

Ve Slovácku zatím zůstal také Filip Nguyen. Jak máte nastaveno od trenérům post jedničky?

Máme za sebou první trénink. Nevím, jak to tady bude, nevím, jestli Filip odejde. Jdu do klubu s tím, abych se porval o místo jedničky – za tím si půjdu.

Když jste odešel, tak Slovácko začalo hrát poháry. Jak se díváte na ten vývoj?

Fandil jsem jim, bylo to krásné. Za to, jak se tady pracuje, si to region i celý klub zaslouží. Věřím, že ty lidi si to užívají. Myslím, že se na ty výsledky se dá ještě navázat. Sledoval jsem ten boj o poháry i v letošní sezoně. Škoda, že to nevyšlo – uvidíme, třeba v příští rok.

Trenéra Martina Svědíka jste v klubu nezažil. Jak na vás působí?

Vypadá hodně přísně, myslím, že si svoje řekne. Uvidíme, jak budeme spolu komunikovat.

Obrana před vámi je hodně zkušená. Co na to říkáte?

Ve Slovácku je ten věkový průměr trošku vyšší (směje se). Myslím si, že na věku nezáleží, důležité je, jak vypadají kluci herně. Hráli výborně, o tom věku to úplně není. Když se to bude vhodně doplňovat, tak to může dobře fungovat.

Jaký je váš cíl v nové ligové sezoně?

Jdu do toho, že chci vyhrát nejbližší zápas, od toho se všechno odvíjí.

Vy jste rodák z Krumvíře na Břeclavsku. Budete do Uherského Hradiště dojíždět?

Před nedávnem jsem si postavil rodinný domek, tak budu dojíždět. Dovolená byla jenom o stěhování a zařizování. Zahrada potřebovala nějaký nábytek, tak jsem měl v ruce jenom šroubovák a takhle jsem trávil celou dovolenou.

Postavil jste rodinný domek. Znamená to, že jste usazený nebo máte v hlavě ještě nějaké zahraniční angažmá?

Nikdy nevíte, co přijde, ale nemám to v plánu. Určitě bych chtěl na Slovácku svoji kariéru ukončit.