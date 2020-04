Trénovat se bude po skupinách maximálně osmi hráčů.

„Je to samozřejmě první pozitivní krok. Po nekonečném čekání vidíme nějaké datum, ale zatím nemám žádné bližší zprávy. V pondělí by se mělo část hráčů sejít na stadionu,“ potvrzuje kapitán Slovácka Vlastimil Daníček, který v době pandemie koronaviru nejvíce komunikuje s trenérem Martinem Svědíkem.

„Je to tak, jsem s trenérem v kontaktu, když se ke mně dostane nějaká novinka, tak ji okamžitě přeposílám klukům. Je to nejjednodušší komunikace.“

Pokud se bude liga dohrávat, tak to bude zřejmě bez diváků. Jak je na tuto variantu připraven kapitán Slovácka?

„Už jsme se o tom bavili před zápasem proti Olomouci. Tam hrozilo, že se bude hrát bez fanoušků, nakonec se utkání odložilo. Bude to hodně zvláštní, ty lidi k tomu zápasu prostě patří. Ještě jsem takový zápas nikdy nehrál,“ povídá Vlastimil Daníček.

Ovšem aktuálně liga zatím stojí. Hráči se neviděli někdy od poloviny března a trénují individuálně. Vždycky zkraje týdne se můžou podívat na dávky, které jim ordinuje kouč trenérský tým.

„Máme speciální program, ve kterém nám trenéři plánují dávky. Můžeme se přes počítač podívat na celý týden. Vidíme detailně, co nás čeká. Všechno máme hezky rozepsané. Tratě, které běháme na čas, nebo kratší úseky si vyměřujeme sami. Osobně chodím běhat kolem Moravy nebo do Kunovského lesa. Vyhýbám se asfaltu, pěkně v lese, po přírodních cestičkách,“ popisuje přípravu Vlastimil Daníček a k tréninku ještě dodává.

„Čas nechává trenér na nás. Osobně chodím běhat brzo ráno, už kolem osmé. Je to dobré, v tom, že nepotkávám moc lidí. Ranní vstávání mně nevadí, jsem spíš ranní ptáče.“

Druhá fáze přípravy fotbalistů Slovácka se odvíjí zatím výhradně v domácích podmínkách.

„Je to většinou odpoledne a jsou to různé posilovací cviky. Jinak se bavíme tím, že hrajeme s klukama playstation. Přítelkyně pracuje z domu. Jak se odhlásí z firemního systému, tak se jdeme odpoledne ještě trochu provětrat do přírody,“ líčí volné chvilky odchovanec klubu.

Je těžké se udržovat v kondici bez viditelné motivace? Jak složitá je dlouhá individuální příprava pro profesionální hráče?

„Je to náročné hlavně na hlavu. Všichni jsme zvyklý na kolektiv, jsme zvyklý být spolu. Nějak se udržujeme i individuálně a nezbývá nám nic, než čekat. Rozhodně to není to, co bychom vyhledávali,“ říká smutně kapitán Slovácka.

Vlastimil Daníček je věřící člověk. Je zvyklý chodit do kostela, také z tohoto důvodu prožil o minulém víkendu jiné Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanské svátky strávil u monitoru.

„Velikonoční mši jsem absolvoval doma u počítače. Našel jsem si Selesiány ze Žabovřesk, jsou tam super parta, kněží měli ke mši různé doplňky. Sledovala je celá rodina. Samozřejmě, každý ze svého domova,“ prozradil na závěr rodák z Napajedel.