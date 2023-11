ROZHOVOR/ Slovácko hraje v neděli na hřišti plzeňské Viktorky. Právě v Plzni má postavený rodinný domek Ondřej Mihálik. V letošní sezoně naskočil do sedmi zápasů. Trefil se jednou – v prvním ligovém kole proti Českým Budějovicím.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik (v bílém dresu) na gól čeká od prvního kola. | Foto: 1. FC Slovácko

Útočník Slovácka dobře ví, že je to málo. Není spokojený ani s herním vytížením. „Nejsem spokojený, to je jasné. Ani vytížení nemám takové, jaké bych si sám představoval,“ Nezbývá než makat na tréninku,“ dobře ví rodák z Jablonce nad Nisou.

Jak náročné utkání vás čeká v Plzni?

Strašně těžký zápas se soupeřem z nejlepší trojky. Plzeňské prostředí je také nepříjemné, jestli nebude vyprodáno, tak bude určitě z větší části zaplněný stadion. Plzni také hodně pomohla výhra na Slavii. Ve čtvrtek hrají pohár proti Záhřebu. To by mohlo ukázat nějakou únavou stránku.

Mohlo by to být pro Slovácko výhodou, že Plzeň hraje tři utkání v týdnu?

Co se týká sil a rotace sestavy, tak nějaká výhoda by to být mohla. Může to být zvýšení šancí, ale myslím si, že bychom mohli v Plzni uspět i tak.

To dokázala Karviná, která tam překvapivě vyhrála.

Přesně tak.

V poslední dvou zápasech bylo úspěšnější Slovácko. Připomínáte si to?

Není to v kabině úplně téma. Ten zápas doma jsem nehrál, měl jsem zraněné oko. Remíza v Plzni byla pro nás úspěchem. Každý bod z venku počítá. My se budeme snažit ten výsledek znovu zopakovat.

Moje neproměněné šance nás obírají i o body, štve po další remíze dravce Jurošku

Bude zápas o momentální připravenosti, aktuální formě?

Určitě. Forma a nějaká momentální pohoda může na jednu nebo na druhou stranu pomoci. Když se na zápas stoprocentně připravíme, budeme všichni plnit úkoly trenéra, tak věřím, že se může úspěch dostavit.

Vy jste v Plzni před nedávnem působil. Kolik je tam vašich bývalých spoluhráčů?

Dost se to tam promíchalo. Taková ta osa mužstva tam zůstává pořád, ať už je to Lukáš Kalvas, Luďa Pernica, Honza Kopic, Lukáš Hejda nebo třeba Radim Řezník. Základ znám dobře, včetně asistentů a realizačního týmu.

Zůstal vám tam nějaký velký kamarád?

Kamarádů tam mám hodně. Třeba Libor Holík je přímo v Plzni můj soused, bydlíme vedle sebe. To samé Radim Řezník. Kamarádi, s kterými jsme tvořili dobrou partu tam jsou pořád.

Zatím jste na podzim vstřelil jeden gól v zápase proti Českým Budějovicích. Byli by pěkné skórovat i proti dalšímu týmu, ve kterém jste hrával. Co říkáte?

Byl bych rád. Plzeň je tým, kterému jsem gól ještě nedal, ale nemám to v hlavě nastaveno tak, že chci dát gól jenom Plzni. Chci dávat branky každému soupeři, ale proti Plzni by to bylo o něco pikantnější.

Juroška potřebuje čistou hlavu, ví Svědík. Litoval prohospodařené první půle

Na podzim jste naskočil do sedmi zápasů. Jak jste spokojený s herním vytížením?

Vytížení nemám takové, jaké bych sám chtěl. Není takové, jako bylo uplynulou sezonu. Nezbývá než makat a čekal na šanci, která se snad objeví. Musím dokazovat trenérovi, že si tu šanci zasloužím.

Už dříve jste prozradil, že máte v Plzni postavený rodinný domek. Zůstanete po zápase doma? Jaký máte plán na reprezentační přestávku, která bude právě po zápase na Viktorce?

Ještě úplně netuším, jestli zůstanu doma. Reprezentační přestávku máme nabitou. Bude se trénovat, takže zůstanu na Moravě. Volno bude jenom víkendové, to pojedu domů za synem.

Může se stát, že dostanete po úspěšném výsledku v Plzni od trenéra Svědíka delší volno?

To je docela možná, že nám nějaký den přidá.