Zatímco v dubnu Petržela a spol. inkasovali gól hned v 5. minutě, tentokrát ztráceli už po 42 vteřinách. „Shoda náhod,“ míní bývalý reprezentant.

Přitom hosté chtěli co nejdéle držet bezbrankový stav, nepustit Viktorii do vedení. „Protože oni už to pak dokážou ubránit a do jejich defenzivy se těžko dostává,“ vysvětluje.

Gól Kopice favorita uklidnil. „Dostali jsme hned na začátku gól, což Plzni vyhovovalo. Posadil je na koně. Po inkasované brance už to pro nás bylo těžší. Takto zkušený tým si to už dokázal pohlídat, navíc do přestávky přidal druhý gól. V tu chvíli bylo rozhodnuto,“ míní.

Slovácko se sice proti úřadujícímu mistrovi zvedlo. Slušně kombinovalo, ale šance v první půli takřka žádné. Jen náznaky …

Naštvaný Svědík: Jsme jako klauni. Z ostudného výsledku vyvodí důsledky

„Po první brance se to začalo lepit na nohy. Nikdo už nechtěl moc hrát, spíš jsme se schovávali, přihrávkami se dost zašívali. Když jsme se dostali do nějaké šance, tak jsme to nedokázali vyřešit. Plzeň naopak chodila do brejků, druhý gól všechno rozhodl,“ má jasno Petržela.

Bývalý hráč Sparty a právě Plzně se ve středečním duelu dožadoval po ruce Hejdy penalty, sudí Berka ale pokutový kop neodpískal.

„Naváděl jsem balon a chtěl Hejdise přehodit, balon jej trefil do ruky. Ptal jsem se rozhodčího, proč to nepíská a on mi odvětil, že rukou neměl kam uhnout,“ líčí. „Sám pravidla přesně neznám, protože se furt mění, ale sudí to vyhodnotili takto, je to jejich práce. Asi si to dokáží nějak obhájit,“ předpokládá.

Porážku na rozhodčího ale v žádném případě nesváděl. Celek z Uherského Hradiště si duel prohrál sám. „Takhle hrát nejde,“ ví i Petržela. „Do utkání jsme vstoupili bojácně. Plzni naopak po vedoucí brance narostla křídla, hrála si co potřebovala. Bylo těžké se do nich dostat“ přidává.

Slovácko po historickém postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy doplácí na náročný program. Hráčům berou síly nejen těžké zápasy, ale třeba i neustále cestování, přesuny.

První minuta rozhodla. Slovácko nezachytilo úvod, v Plzni prohrálo 0:3

„Na Slovácku s tím žádné zkušenosti nejsou, pro většinu kluků je to novinka. Uvidíme, jak se s tím porveme. Zatím nás poháry v lize dost přibrzďují,“ říká. „Budeme na tom muset zapracovat, aby nám v lize neujel vlak a abychom zvládli obě fronty,“ přidává.

Také Petržela souhlasí s názorem, že je lepší hrát než trénovat. „Ale vždycky chvilku trvám než si tělo na ten cyklus zvykne. Věřím, že to bude dobré, ale bude to velký nápor pro tělo,“ tuší.

Rodák z malé obce Hoštice-Heroltice má s podobným zápřahem bohaté zkušenosti, regenerovat však potřebuje déle než v časech, kdy hrál právě s Plzní Ligu mistrů.

„Pořád se nějakým způsobem dokážu na zápas připravit. Je pravda, že někdy se cítím lépe, jindy hůř. Jsou to výkyvy, ale to je asi normální,“ přemítá. „Vždycky se ale snažím na hřišti odvést sto procent a týmu něco přinést,“ dodává.