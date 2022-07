Slovácko bude usilovat v pohárech o premiérový postup do základní skupiny. V minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s bulharským Plovdivem a předtím hrálo jen dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.

Teď mají další šanci kvalifikovat se do prestižní soutěže, vydělat miliony.

„Budeme to mít velmi těžké, pro postup ale uděláme maximum,“ slibuje asistent trenéra Josefa Mucha.

I když Moravané půjdou do dvojzápasu v roli outsidera, třeba Milan Petržela si právě Fenerbahce, v jehož týmu působí i český reprezentační obránce a bývalý bek Zlína Filip Novák, přál.

„Sice je to velmi kvalitní soupeř, na druhé straně pro fanoušky atraktivní. Chci abychom je porazili a Michal Kadlec dal do kabiny prémie, tam je to totiž osobní,“ vysvětluje s úsměvem bývalý reprezentant,

Sedmatřicetiletého kapitána Slovácka čeká hodně pikantní souboj. Za tři roky ve všech soutěžích odehrál Kadlec za Fenerbahçe padesát zápasů a vstřelil čtyři branky. Získal s ním titul a vyhrál i turecký Superpohár.

„Klub pořád sleduji. Vím, že Fenerbahce hodně posílilo, má nového trenéra. Přál jsem mu postup do další fáze Ligy mistrů, a tím pádem jsem očekával, že budeme hrát s Kyjevem. I když je to opravdový velkoklub s daleko vyšším rozpočtem a v Istanbulu nás čeká složité prostředí, bude to padesát na padesát,“ míní Kadlec.

Nesmíme se z toho podělat, ví ředitel Slovácka. Ze spolumajitele cítí energii

„Pro nás dobře, že jsme teď v přípravě hráli s Trabzonsporem. Mohli jsme si vyzkoušet tureckého soupeře. Myslím, že to byla vyrovnaná partie," přidává sedmatřicetiletý obránce.

Trenér Svědík protivníka až tolik neřešil. „Já si moc nevybírám. Beru to, jak to přijde. Oba možní soupeři mají obrovskou kvalitu. Mým úkolem je co nejlépe připravit mužstvo, abychom byli konkurenceschopní a pokusili se postoupit. To je můj cíl,“ říká.

Fenerbahce je pro fanoušky velkým tahákem. Je jedním ze tří klubů, které nikdy nesestoupily z nejvyšší turecké domácí ligové soutěže – Süper Lig. Ve sbírce má devatenáct mistrovských titulů. Ten poslední je z roku 2014. Domácí zápasy hraje na stadionu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu s kapacitou přes 52 000 diváků.

Dres slavného tureckého klubu nosí i český reprezentant Filip Novák, německý záložník Max Meyer či ekvádorský útočník Enner Valencia, který v minulosti nastupoval za West Ham United, ale třeba ve středeční domácí odvetě s Dynamem Kyjovem neproměnil pokutový kop.

Slovácku chybí útočník číslo jedna. Zklamaný Svědík by ještě uvítal dvě posily

Fenerbahce skončilo v minulé sezoně turecké ligy na druhém místě za mistrovským Trabzonsporem. V pohárech nejprve na podzim obsadilo třetí příčku ve skupině Evropské ligy, díky níž přešlo do jarní části Evropské konferenční ligy. V ní na úvod dvakrát prohrálo s pražskou Slavií 2:3.

Vítěz domácího poháru potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.

Fanoušci jsou zvědaví na ceny vstupenek pro domácí odvetu. Vedení Slovácka bližší informace ke dvojzápasu s Fenerbahce Istanbul zveřejní až ve čtvrtek. Lístky by se pak měly začít prodávat v pondělí.

Jisté je, že do poklidného pětadvacetitisícového města dorazí několik stovek tureckých příznivců. Policie tak bude stejně jako při finále MOL Cupu zase v pohotovosti. Horkokrevní jižani se předvedli i ve středu večer, kdy na vlastním stadionu Ülker Stadyumu při zápase předkola Ligy mistrů proti ukrajinskému Dynamu Kyjev skandovali jméno ruského prezidenta Vladimira Putina.