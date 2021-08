„To mě samozřejmě mrzí. Vždy jsem se na Limbu těšil, jak budeme hrát proti sobě, ale i tak tam mám stále kamarády a všechny okolo, takže to pro mě určitě bude příjemné setkání,“ říká na klubovém webu Petržela.

Nedělní soupeři si v loňském ročníku vybojovali účast v evropských pohárech. Zatímco Moravané v Evropské konferenční lize skončili hned ve druhém předkole, Viktorii čeká ve čtvrtek večer souboj na hřišti velšského celku The New Saints. „Já si myslím, že nám to může hrát do karet,“ myslí si.

„Plzeň má nějaké absence kvůli zranění a čeká ji pohárové utkání. Navíc hraje venku, takže bude mít za sebou cestování, to týmu taky nepřidá. Na druhé straně na to nemůžeme spoléhat. My jsme taky po zápase v Plovdivu dokázali v Liberci uspět, takže se to rozhodně nedá nijak přeceňovat,“ přidává.

Oba týmy vstup do sezony zvládly. Slovácko i Plzeň v úvodních dvou kolech získali plný počet šesti bodů, nyní se pokusí sérii bez porážky protáhnout o další duel.

„Když pomineme smolné vyřazení v Konferenční lize s Plovdivem, tak vstup do ligové soutěže nám zatím vychází výborně a budeme na to chtít navázat i v Plzni. Nicméně nečeká nás tam nic jednoduchého,“ uvědomuje si Petržela, jenž i v osmatřiceti letech patří k oporám mužstva.

Bývalý reprezentant se trefil na hřišti Liberce, i naposledy doma s Českými Budějovicemi mohl skórovat, ale svůj samostatný únik nezakončil přesně.

„Dobré je, že se do těch šancí dostávám, ale bohužel teď v zápase s Budějovicemi to šlo těsně vedle,“ posteskl si. „Bylo to chvíli před poločasem a mohli jsme být ve větším klidu. Určitě by se nám dýchalo lépe, než to honit ve druhém poločase,“ doplňuje.

Ve druhém poločase si ale s mladíkem Kohútem roli prohodili, když mládežnický reprezentant právě po Petrželově přihrávce vstřelil jedinou branku utkání. Další šance už domácí zahodili, i proto se o hubenou výhru 1:0 strachovali až do konce.

„Určitě na koncovce v tréninku pracujeme, ale on to každý hráč musí mít tak nějak v sobě. Buď jste zabiják nebo ne,“ upozorňuje drnovický odchovanec.

„Je pravda, že v posledních zápasech máme příležitostí opravdu hodně, ale produktivita je špatná. Pokud v Plzni chceme přemýšlet o bodovém zisku, budeme muset být mnohem efektivnější, protože tam těch šancí asi mít tolik nebudeme,“ tuší zkušený křídelník.

Utkání 3. kola FORTUNA:LIGY začíná v Doosan Aréně v neděli 8. srpna od devatenácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl