Svěřenci trenéra Martina Svědíka ve druhé půlce přidali další dvě branky, v souboji o třetí místo jasně kralovali. Slovácko si nakonec odvezlo ze severu Čech jasnou výhru 3:0 i tři body a upevnilo si pohárové postavení.

Jste na třetím místě, odrazili jste útok Jablonce. Už si připouštíte evropské poháry?

Zatím jsme si z toho dělali jenom legraci, ale jsme rádi, že se nás štěstíčko drží. Když jsme jeli do Jablonce, tak jsme si říkali, že ta šance tu je, tak proč ji nevyužít. Musíme těm dobrým výsledkům jít naproti, aby se to k nám neotočilo zády. Určitě se budeme chtít v těch horních příčkách tabulky udržet.

Máte vůbec vypsané nějaké prémie za postup do Evropy?

Určitě se s tím nepočítalo. Takové umístění nikdy na Slovácku nebylo, je to malinko překvapení i pro nás, ale je to realita. Teď se o tom můžeme nahlas bavit, určitě všichni uděláme maximum, abychom se v těch pohárových příčkách udrželi. Myslím si, že si prémie nějak domluvíme. Vyhlášeno nic nebylo, teďka se k tomu budeme vracet.

Jak byste zhodnotil zápas?

Velice náročné utkání. V Jablonci byl těžký terén, první půlka byla vyrovnaná. Pomohl nám gól do šatny a pak i vyloučení domácích. Jablonec sázel na dlouhé balony, jenom to nakopával, my jsme si to vzadu perfektně pohlídali. Navíc se nám podařilo dát další pěkné góly. To si myslím, že utkání definitivně rozhodlo.

Z tribuny se zdálo, že byl zápas až příliš vyhecovaný. Přišlo vám to stejně?

Hrálo se o třetí místo. Každý chtěl vyhrát, Jablonec chtěl jít na naše místo a určitě to bylo na hřišti znát. Myslím si, že k té nervozitě nahrával i ten terén. Byly tam souboje, které by se na normálním hřišti nestaly. Také tam hodně křičel trenér domácích Rada, tím možná strhl ostatní.

Naposledy jste v Jablonci prohráli 0:6. Bylo to téma v kabině?

Bylo to téma až po zápase. Dělali jsme si v kabině srandu, že minule jsme měli dostat za náš výkon pokutu sto tisíc a dneska jsme tady vyhráli. Jak se říká, každý zápas je jiný a míč je kulatý.

Pojďme přímo k vám. Věřil jste po odchodu z Plzně, že budete hrát ve Slovácku o poháry? Není to pro vás tak trochu pohádka?

Když jsem se vracel do Slovácka, tak jsem se vracel s tím, že chci udělat pro klub maximum. Chtěl jsem udělat všechno, co mně zdraví a možnosti dovolí. Nebudu kecat, tohle jsem si ale nepředstavoval. Prostě ten náš mančaft je dobrý. Jsou tam zkušení hráči, lidsky a fotbalově jsme si sedli. Stejně tak jsme si sedli i s realizačním týmem.

Na jaře záři váš spoluhráč Jan Kliment. Myslíte, že by měl dostat šanci i v národním týmu?

Určitě je to pro obránce nepříjemný útočník. Je perfektní, že střílí góly, je fotbalový, rychlý hráč do kombinace. On se cítí dobře, je v pohodě. Určitě si svými výkony říká o to, aby se na něj přijel podívat trenér reprezentace Šilhavý.