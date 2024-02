Měl to být jeho zápas, jeho velká show. Nejen vedení Slovácka, ale třeba i výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta před prvním jarním utkáním dodatečně pogratuloval ligovému rekordmanovi Milanu Petrželovi k jubilejnímu pětistému startu v české nejvyšší soutěži.

Fotbalisté Slovácka hostili doma Pardubice | Video: Libor Kopl

Fanoušci připravili choreo, klub speciální trika, balonky, které vypustil do nebe.

Úvodní scénář klapl na jedničku, duel měl být ale jiný.

Dojem z inaugurace pokazil bývalému reprezentantovi hlavně Michal Hlavatý.

Někdejší Petrželův spoluhráč z Plzně totiž v nastaveném čase sebral Moravanům bod a přesnou trefou rozhodl o výhře Pardubic 2:1.

„S Milánkem se znám z Plzně. Je to nedostižný rekord, něco nádherného, čeho dosáhl. S kluky jsme to počítali a je to spousta sezon. Jestli si to někdo zaslouží, tak právě on,“ míní Hlavatý, hrdina střetnutí.

„Skoro v každém zápase i ve svých letech patří k nejlepším na trávníku, ze svých schopností nic neztratil. Je to totální legenda českého fotbalu. Má trošku kaňku, ale je to tak veselý kluk, že to jistě pochopí,“ přidává s úsměvem pardubický záložník.

Čtyřicetiletý rekordman, kterého přijel podpořit třeba Roman Hubník, neměl po utkání náladu na vtípky.

„Výsledek mi to hodně pokazil,“ přiznává smutně.

„Nechtěl jsem, aby se o tom nějak moc mluvilo, chtěl jsem spíš řešit vítězství, bohužel se nám to nepodařilo a ty oslavy a věci, co se udály před zápasem, jdou nyní mimo,“ uvedl Petržela.

Slovácko při jarní premiéře podlehlo Pardubicím, rozhodlo divoké nastavení

Je rád, že už má bláznivý týden a humbuk spojený s autogramiádou a dalšími povinnostmi za sebou, nyní se může věnovat jenom hraní a přidávat další a další ligové starty.

„Od trenéra to možná dostanu trošku sežrat, že jsem se věnoval něčemu jinému než fotbalu, i když to tak není, protože jsem to neměl vůbec v hlavě. Soustředil jsem se spíše na zápas. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme si představovali,“ posteskl si.

Konec sobotního střetnutí mu pořádně zhořkl.

Euforii po vyrovnání Cicilii rychle vystřídalo obrovské zklamání, které v nastaveném čase přinesla branka Hlavatého.

„Byl to obrovský šok,“ přiznává Petržela.

„Za stavu 1:1 jsme si mysleli, že můžeme dát gól na 2:1 a vyhrát. Chtěli jsme to otočit, ale z nějakého brejku jsme inkasovali druhou branku a bylo ticho na stadionu,“ přidává zklamaně.

Celku z Uherského Hradiště úvodní duel po zimní pauze herně ani výsledkově nevyšel, doma nečekaně padl s mým ze spodku tabulky.

„Pro nás to bylo smolné utkání,“ míní Petržela.

Glosa Libora Kopla: Zbytečná kaňka. Po slávě přišly rozpaky a porážka

„Do zápasu jsme nevstoupili zase až tak špatně. Pardubicím se ale podařilo dát z první šance gól. Tyto zápasy jsou o tom, že kdo vstřelí první branku, je na vlně. Pro nás bylo těžké se v prvním poločase do utkání vrátit. Sice jsme tam nějaké šance měli, ale nepodařilo se nám to dotlačit do brány. Po změně stran už byl tlak větší, měli jsme tam i nějaké možnosti, ale gól na 1:1 přišel relativně pozdě. Hosté nám pak z brejku dali gól na 2:1,“ líčí smutně.

Fotbalisté Slovácka se po úvodním nezdaru mohli utěšovat alespoň tím, že první duel po zimní pauze nezvládla Olomouc ani Ostrava.

Moravští rivalové a pronásledovatelé padli venku a na uherskohradišťský tým se stále dívají s pořádným bodovým odstupem.

„Je to asi jediné plus, ale pořád je tam to obrovské minus, že jsme nevyhráli,“ pronesl.

Petržela a spol. se pokusí domácí porážku odčinit za týden v derby ve Zlíně, kam se chystají stovky příznivců Slovácka. „Budeme tam chtít vyhrát,“ vzkazuje krajskému rivalovi Petržela.