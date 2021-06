Radost neměli Moravané po zasedání Ligového grémia ani po ceremoniálu ve švýcarském Nyonu. Nový ročník FORTUNA:LIGY odstartují na hřišti Liberce, do pohárové Evropy se ještě předtím vrátí duelem v Bulharsku, kde vyzvou domácí Plovdiv.

„Lokomotiv jsem si nepřál,“ přiznává záložník Slovácka Milan Petržela. Někdejší reprezentant měl jiné a přání a tipy, které byly pro Moravany schůdnější. „Není to nic jednoduchého,“ ví dobře. „Proti bulharským týmům jsme několikrát hráli v přípravě. Všechno to jsou výborní techničtí hráči. Pro nás je to ale hozená rukavice, kterou budeme chtít zvednout a postoupit dál,“ přidává odhodlaně.

Úvodní utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy se odehraje ve čtvrtek 22. července v Plovdivu, tedy jen pár dnů před startem ligy.

Odveta se uskuteční v Uherském Hradišti o týden později. „Je to trošičku výhoda,“ myslí si osmatřicetiletý fotbalista. „Po dovolené a letní přípravě se na fotbal všichni budeme víc těšit, než kdybychom do poháru šli z ligového utkání,“ míní. „Taky je dobře, že začínáme venku. Může nám to hrát do karet, ale je to otevřené. Důležité bude, abychom tam vstřelili nějak gól,“ ví dobře.

Na přípravu mají fotbalisté Slovácka času dost. Celek z Uherského Hradiště se na hřišti poprvé sejde v pátek dopoledne. Za sebou už bude mít tradiční kondiční testy.

„Je to klasická zdravotní prohlídka. Změří nám svaly, dech a hlavně hodnotu VO2max. Tohle číslo totiž hodně řekne o fyzické zdatnosti. Čím je hodnota vyšší, tím jste schopni podávat lepší výkony,“ upozorňuje Petržela.

Bývalý hráč Plzně nebo Sparty se po krátkém volnu na spoluhráče těšil. „Kolektiv mám rád, na kluky jsem zvyklý. Druhá věc je to, že nás čeká dřina, na což už se těším trošičku míň, ale myslím si, že to všichni v pohodě zvládneme a stejně jako vždy budeme připravení,“ dodává Petržela.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl