V dresu Slovácka se loučil před fanoušky, kterým dělal téměř deset let radost. V sobotu nastoupí proti týmu, ve kterém prožil nejlepší fotbalové roky, podruhé.

„Tehdy to bylo v Plzni hodně čerstvé, bylo to loučení. Z toho pohledu byl pro mě zápas složitější. Sobotní utkání bude zase jiné, už jsem tady delší dobu a budeme hrát doma. To prostředí mě tak nepohltí, jako když jsem hrál poprvé proti Viktorce,“ svěřuje se zkušený záložník.

Je to pořád ta Plzeň, ve které jste hrával? Neztrácí trošku lesk?

Viktorka momentálně prochází nějakou hráčskou obměnou. To se podepíše na každém mužstvu. Na někoho působí déle, než si na sebe noví hráči zvyknou, někdo to vstřebá dřív. Jsou v takovém procesu obměňování. Aktuálně je to trochu jiná Plzeň.

Je i zranitelnější?

Každý je zranitelný, s každým se dá hrát. My budeme doma, budeme chtít vyhrát a podle toho nastoupíme do zápasu. Nebudeme hrát žádného zaňdoura na remízu. Musíme hrát přímočařeji dopředu a nedávat balon zbytečně do stran. Musíme k zápasu přistoupit trošku jinak jako ve Zlíně.

V Plzni jste vyhráli. Je to pro vás plus nebo je to ještě víc zavazující?

Tam se málokomu podaří vyhrát, tak myslím, že to je plus. Na druhou stranu se Plzeň připravuje na každého soupeře stejně. Bude mít náš mančaft dobře nastudovaný.

Byl to pro vás hodně speciální zápas?

Byl hodně speciální, když jsme hráli v Plzni. Můj odchod byl ještě hodně čerstvý, k tomu to loučení. Z toho pohledu to bylo složitější. Sobotní zápas bude zase jiný, už jsem na Slovácku delší dobu a budeme hrát doma. To prostředí mě tak nepohltí, jako když jsme hráli na Viktorce.

Dá se odhadnout s jakou taktikou přijede váš bývalý klub?

Plzeň sem přijede s tím, že bude chtít vyhrát. Na druhou stranu – my také budeme chtít bodovat naplno. Tak si myslím, že by to nemusel být špatný fotbal. Čekám, že to bude nahoru dolů a padnou i nějaké góly.

Čtyři zápasy jste nevyhráli. Mluví o tom kabina?

Je to téma. Chtěli jsme se udržet v horní polovině tabulky, teďka se nám tři zápasy herně nepovedly a padli jsme zase na prostředek. Mrzí nás to.

V Plzni skórovali Šašinka a Zajíc, oba jsou ve stavu zraněných. Vidíte to jako velkou komplikaci?

Určitě nám chybí klasický hrotový útočník, ale máme dost hráčů na to, abychom to nějakým způsobem zalepili.

Kdo přichází do úvahy? Kým to chcete zalepit?

Máme Dvořáka, Kalabišku, na Spartě hrál na hrotu Honza Navrátil, nějaké varianty jsou. Trenér musí něco vymyslet.

V prvním zápase v Plzni jste vyhráli, trenér vás chválil. V uplynulém kole proti Zlínu byla sestava téměř stejné, ale efektivita žádná. Dá se vysvětlit, čím to bylo?

Je to soupeřem. To je jasná věc. Plzeň je útočný tým a Zlín hrál na to, aby nedostal branku. Chtěl dát ze standardky nějaký gól. To se jim podařilo.

Takže v sobotu čekáte jiný zápas?

Jasně. Plzeň k nám nemůže přijet s tím, že bude bránit a hrát na bezbrankovou remízu. To je mužstvo, které musí vyhrávat doma i venku, podle toho bude i hrát. Budou hrát svoji ofenzivní hru.

Ve Zlíně jste odehrál poprvé celých devadesát minut. Můžeme mluvit o tom, že už máte síly na celý zápas?

Samozřejmě, deficity sice ještě jsou, ale každým zápasem se to lepší. Relativně se cítím dobře. Nechci říkat, že se na zimní přípravu těším, ale doufám, že ji absolvuji celou v pohodě.

Jak moc byl podzim náročný? Těšíte se na konec sezony?

Náročný byl, teď bych si přál, abychom dva zbývající zápasy ukončili bodově. Čím víc bodů, tím líp. Pauza je stejně krátká, uteče jak nic. Tím, že jsem se stěhoval, tak mi podzim ani nepřišel tak dlouhý. Sezona mně docela rychle uběhla, pořád jsem jezdil a něco vyřizoval.

Už jste se v Uherském Hradišti zabydlel?

Jo, z Plzně už jsem docela odstěhovaný. Mám v Hradišti řadový domek.

Plánujete v Uherském Hradišti zůstat?

To ještě nevím, když jsem byl v Plzni, tak jsem tvrdil, že chci zůstat v Plzni. Teď je tady varianta, že budu něco dělat v klubu. Zatím jsem hráč a všechno je ještě otevřeno. Beru to tak, že hraji a všechno co bude dál, se uvidí později.

Trenéřina vás neláká?

Tak jasně, dívám se, kdo a jak trénuje. Zatím ale nic nestuduji, nijak mě to nebere, ani nevím, jestli bych na to měl nervy.

Jak ve vašem věku (36) snášíte náročnost trenéra Martina Svědíka?

Ze začátku jsem z toho byl, nechci říkat zaskočený, ale nečekal jsem, že to bude takový nářez. Ale ono to k fotbalu patří. Ten dril v přípravě a fyzičku potřebujete, aby byli hráči pevní v soubojích. Když nemáme technické hráče jako Plzeň nebo Slavia, tak musíte hrát nějakým jiným způsobem. Trenér chce, abychom hráli agresivně a s větším důrazem.

Splnil půlrok ve Slovácku vaše očekávání?

Myslím, že jo. Navíc se nám dařilo. Trošku mě mrzí, že chodí méně lidí. Když jsem z klubu v roce 2006 odcházel, tak chodilo na ligu pět šest tisíc. Teďka tak tři čtyři, když se zadaří. Lidi přestali chodit, i když se hraje docela dobře.

Zase můžeme říct, co by za takové návštěvy dal třeba Jablonec…

Jasně, ale já to porovnávám, s tím když jsem tady před lety hrával.