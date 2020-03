Někdejší reprezentant totiž vedoucím gólem pomohl skolit pražskou Slavii, hlavního soupeře Viktorky v boji o mistrovský titul.

„Kluci mi už před zápasem psali, abychom se pokusili Slavii obrat o body. Na telefon jsme se ještě nedíval, ale počítám s tím, že tam nějaký vzkaz bude,“ usmíval se po nedělním šlágru jeden z jeho hrdinů.

Podle Petržely může Plzeň vedoucí Slavii ještě pořádně zatopit.

„Vím, jaké to je, když máte náskok, který se najednou začne tenčit. Nějaké nervozita na nich bude znát. Ještě je to otevřené, vždyť se spolu ještě utkají dvakrát,“ připomíná vyškovský rodák.

Slavia po více než roce inkasovala v lize dvakrát v jednom utkání. Po podzimní části drželi červenobílí v nejvyšší soutěži sérii 26 zápasů bez porážky, ale na jaře ze tří kol získali jen tři body.

„Každá změna je nepříjemná, Slavii chyběli nějací hráči, možná to byla pro ni komplikace, ale jsou to ligoví fotbalisté, měli by si s tím poradit,“ myslí si. „My jsme rádi, že se nám to podařilo využít a že jsme získali tři body,“ přidává s úsměvem.

Slovácko se nečekaným triumfem vrátilo do bojů o elitní šestku. Po třiadvaceti kolech je páté, dva body před sedmou Spartou. „Zůstáváme v klidu, nohama na zemi,“ tvrdí.

„Chceme vyhrát každý zápas. Pak se uvidí, na co nám to bude stačit,“ zůstává v klidu.

Byl to právě šestatřicetiletý záložník, který po oboustranně nezáživné úvodní dvacetiminutovce nasměroval borce v bílých dresech ke třem bodům.

„Nějak se ke mně vykulil balon. Běžel jsem k němu na plné pecky a jsem rád, že jsem to stihl a prostřelil gólmana. Zapadlo to tam hezky,“ culil se.

Gólovou akci si hned po utkání příliš nevybavoval, zato spontánní radost bude v hlavě nosit ještě dlouho. Po vedoucí brance vyskočil na tribunu a emotivně se objímal s fanoušky.

„Chtěl jsem se o tu radost podělit,“ vysvětluje.

Soudržný domácí tým už vedení nepustil. Naopak, v závěru se ještě hlavou trefil střídající Zahustel a bylo rozhodnuto.

„Po našem vedoucím gólu Slavia znervózněla. Ve druhém poločase to musela hodně otevřít, což nám vyhovovalo. Spoléhali jsme na to, že přidáme druhou branku. Sice padla až na konci, to nám ale vůbec nevadí,“ usmívá se.

Dobrou náladu měli také fanoušci. Triumf nad vedoucí Slavií už dlouho nezažili. I proto rychle zapomněli na nevydařený duel s Baníkem.

„Pro diváky to byl hezký zápas. Věřím, že si ho na lidé na tribunách užili stejně jako my na hřišti,“ pronesl.

Příznivci si nyní přejí, aby se Svědíkův tým vytáhl i ve středu proti Liberci. Pohár je ale jiná soutěž než FORTUNA:LIGA. Slovan navíc o víkendu nehrál, takže ušetřil síly pro čtvrtfinále MOL Cupu.

„Dvakrát za týden jsem hrával v Plzni. Samozřejmě se to dá zvládnout. Zregenerovat v tolika letech ale není jednoduché. Nevím, jak to ve středu bude,“ pravil.

Síly Petrželovy došly už na konci střetnutí proti Slavii, i proto se raději nechal vystřídat. Cítil, že mužstvu nemá co dát. „Měl jsem toho plné zuby. Utkání bylo náročné utkání na běhání, musel jsem pomáhat i v defenzivě,“ připomíná.