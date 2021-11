Zkušený osmatřicetiletý křídelník ve své devatenácté ligové sezoně v kariéře nastoupí k zápasu s číslem 437, čímž pokoří rekord Stanislava Vlčka v počtu startů v české nejvyšší soutěži a osamostatní se v čele žebříčku.

„Pořád mě to baví, pořád chci dávat góly. Pocity vítězství a atmosféry zápasů mě asi nepřestane bavit nikdy, takže limitem bude spíš forma a zdraví,“ říká bývalý hráč Drnovic, Plzně nebo právě Sparty.

Překonáním rekordu to však zdaleka nekončí, Petržela na fotbalový důchod nemyslí. Dokud to půjde, chce dál hrát na nejvyšší úrovni. stá do fotbalového důchodu. „Chtěl bych vydržet co nejdéle, bavit fanoušky a pokusit se se Slováckem ještě někam dostat. Zatím jsme byli v pohárech jenom na otočku,“ připomíná letošní start v předkolech nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Nejen další účast v evropských pohárech je pro rodáka z Hoštic-Heroltic je velkou motivací.

„Je mi předhazováno číslo pět set. Samozřejmě by to bylo hezké a byl bych šťastný, ale dnes je neskutečně náročné udržet se ve formě v tak silné konkurenci a musí držet i zdraví,“ ví dobře.

Rychlost ale neztrácí, pohybem vyniká i oproti mnohem mladším protihráčům.

„Asi jsem to dostal od pánaboha. Snažím se udržovat, ale to v sobě musíte hlavně mít. Když to v sobě nemáte, tak natrénovat to možná ani nejde,“ míní.

Celek z Uherského Hradiště i letos hraje skvěle, boduje a útočí na poháry. Nadšení fanoušci mluví dokonce i o titulu. Uspět v konkurenci Slavie, Sparty či Plzně však bude mimořádně složité, i proto je v kabině Slovácka klid.

„Bylo by to krásné, jak pro nás, tak pro celý region a fanoušky. Jasně, že bychom si to přáli, ale není správná chvíle o tom přemýšlet. Před námi je ještě spousta zápasů a může se toho ještě spoustu stát. Budeme se ale snažit vždy odvést maximum, abychom se o tu špičku rvali,“ slibuje Petržela.

Dlouhou šňůru bez porážky se Svědíkův tým pokusí natáhnout i proti Spartě.

Právě na Letné Petržela 21. září 2003 vstřelil svůj první ligový gól. Tehdy Synot prohrál 1:3, nyní chce parta z Moravy uhrát mnohem lepší výsledek, urvat body.

Pomoct pokořit favorita mohou i fanoušci. O vstupenky byl i přes další zpřísněná hygienická opatření mimořádný zájem, moc vstupenek na pokladnách ani v době pandemie koronaviru nezůstane.

Poslední vyprodaný zápas v Uherském Hradišti byl právě se Spartou v roce 2014, po sedmi letech by mohli být tribuny opět zaplněné.

„Vždycky když přijedou Pražáci nebo Plzeň, tak je to vyhecovanější a lidi si to určitě přijdou užít, protože když vidím vývoj pandemie, tak kdoví, jak to v dalších zápasech zase bude, takže očekávám v neděli skvělou atmosféru a doufám, že vyhrajeme,“ přeje si závěrem.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo -

1. FC Slovácko (4.) – AC Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle v 15.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Franěk – Horák, Vlček (Cieslar). VAR: Berka, AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 7-3-28

Poslední zápas: 0:1 (69. Wiesner, 18. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Štetina, Hancko - Pavelka, Krejčí II - Minčev, Dočkal, Haraslín - Pulkrab. Trenér: Vrba.

Tip Deníku: 2:2