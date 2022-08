Zkušený fotbalisty si nestaví vzdušné zámky, ale hráčům tureckého Fenerbahce nechce dát nic zadarmo. „Šance není úplně velká, ale je to fotbal, balon je kulatý. My budeme chtít udělat pro dobrý výsledek úplně všechno. Budeme se chtít dobrým výkonem odvděčit našim fanouškům,“ říká odhodlaně muž, který má za sebou několik desítek zápasů v pohárové Evropě.

Podle Petržely to dnes bude velký zápas nejen pro hráče, ale i fanoušky, celý region. „Dáme do toho maximum. Doufejme, že to dopadne dobře,“ věří.

Dělají s vámi ještě něco takové zápasy?

Dělá to se mnou vždycky něco. Jsou to zápasy, které možná zažijete jednou za kariéru a každý hráč se na ně těší. Je to samozřejmě něco jiného, jako je liga. Takové zápasy jsou výjimečné pro každého fotbalistu. Na druhou stranu je hrozně těžké se s tak kvalitním soupeřem srovnávat.

Když se vrátíte o týden zpátky. Co vám ukázalo utkání v Istanbulu?

Ukázalo nám, že Turci z každé šance a chyby dokáží trestat. Nepotřebují mít víc šancí, dají branku z každé příležitosti – jsou neuvěřitelně produktivní. Nesmíme jim dát prostor, musíme být na ně nalepení a hru jim znepříjemňovat.

Pomohl by rychlý gól?

Bylo by to nejlepší, ale bude to těžké. V Istanbulu jsme pomalu ani nevystřelili na bránu.

Fenerbahce hrálo ligovou dohrávku v pondělí. Mají na odpočinek o den méně. Bude to pro vás výhoda?

Myslím si, že trenér hráče prostřídá. Mají široký kádr, který dokáží obměnit. Asi chtěli hrát v pondělí a mají s tím nějaké zkušenosti. Nebude jim to vadit.

Sklony k podceňování

Turci na Slovácku ani netrénovali. Přijedou až na samotný zápas. Dávají tím najevo, že je o postupujícím už rozhodnuto? Podceňují vás?

Jsou to Turci, mají sklony k podceňování. Myslím, si že nějaké podcenění tam bude. Hráli s námi, dokáží si situaci vyhodnotit. Nechci říct, že berou zápas na lehkou váhu, ale počítají s postupem

Pokud se nepodaří postoupit. Je pro vás důležitá i výhra a body českému fotbalu do koeficientu?

Nějak tak to máme i v hlavách. Protože postup je strašně daleko, ale tím nechci říct, že bychom se nějak vzdávali, to určitě ne. Pokud by se nám podařilo Turky porazit a vytvořit pro fanoušky dobrou náladu, tak to bych viděl jako náš cíl.

Co vy osobě budete považovat za úspěšný výsledek?

Asi bychom byli spokojení, pokud bychom byli Fenerbahce vyrovnaným soupeřem a podařilo se nám uhrát dobrý výsledek.

Trenér v nedělním zápase proti Hradci točil se sestavou. Do zápasu jste naskočil až ve druhé půlce. Odpočinul jste si nebo byste raději hrál?

Raději nastupuju od začátku. Střídání mně moc nevyhovuje, ale byla to dohoda s trenérem. Udělal to, jak to udělal. Ale musím říct, že kluci, kteří nastoupili místo nás hráli výborně.

Jak moc bylo pro vás důležité ligové vítězství nad Hradcem?

Určitě to pro nás bylo důležité. Nechceme, aby nám v lize ujel vlak. Není to jednoduché hrát na dvou frontách, ale zvládli jsme to dobře. Jsme za výhru rádi, teď se a budeme se soustředit na Fenerbahce.

Přijdou i fanoušci soupeře. Jakou čekáte atmosféru?

Ještě o trošku lepší, jako na finále MOL Cupu. Fanoušky Fenerbahce jsou velcí chuligáni a všude jsou slyšet. Věřím, že nám to bude vyhovovat.