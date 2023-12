Slovácko v Mladé Boleslavi vyhrálo. Gól dal Valenta, ale všem bylo jasné, že hlavní hvězdou zápasu je Milan Petržela. Dokázal to, co nikdo v historii českého fotbalu. Ve městě automobilů oslavil metu 500 startů v české nejvyšší soutěži, což se dosud nikomu dalšímu nepovedlo.

Záložník Slovácka Milan Petržela si na hřišti Mladé Boleslavi připsal rekordní 500. start. | Foto: 1. FC Slovácko

Čtyřicetiletý fotbalista ještě zdaleka nekončí, v hlavě má další číslo. „Ve škole jsem byl lump, tak jsem si dal další metu. Je to 555 zápasů v lize,“ prozradil spokojený rekordman.

Odehrál jste 500. ligový zápas. Jak moc pro vás bylo důležité, že byl vítězný?

Pro mě nebylo až tak důležitá ta pětistovka, jako to, abychom odsud odvezli nějaké body. Na druhou stranu musím říct, že je to příjemnější, když se takové jubileum zakončí vítězným zápasem.

Jste první hráč, který překonal tuto hranici. Co pro vás tato meta znamená?

Abych pravdu řekl, tak si ještě pořádně neuvědomuji, co je to za číslo. Je to hlavně hodně zápasů. Ještě mám chuťˇ pokračovat, mám chuť hrát dál, a to číslo ještě navyšovat. Určitě je to pěkné číslo.

Milan Petržela – počet zápasů v lize: Viktoria Plzeň 267. FK Jablonec 24. Sparta Praha 1. FC Slovácko 208.

Co znamená, že chcete to číslo navyšovat. Máte v hlavě další metu? Je to třeba 600 zápasů v lize?

Před tou šestistovkou je ještě takový meziplyn, jsou tam tři pětky. Teď jsem si dal nějakou další metu 555 zápasů.

Proč zrovna toto číslo?

Ve škole jsem byl lump. Ty pětky ke mně nějak jdou, tak jsem si řekl, že tři pětky.

Jak hodnotíte jako nejzkušenější hráč podzim Slovácka? Berete čtvrtou příčku?

To každopádně. Není to náhoda, v těch horních příčkách se motáme už delší dobu. Navíc se nám podařilo dostat do pohárů, což byl také veliký úspěch. Pracujeme dobře, trenér nás vede k tomu, abychom ještě něco dokázali a udrželi se těch horních příčkách.

Když jste se vracel do Slovácka v červenci 2019, věřil jste, že přijde ten dnešní okamžik?

Nešel jsem dělat na Slovácko nějaké rekordy. Šel jsem tam s tím, abych tomu klubu vrátil, to, co mi dal. Dostal jsem se ze Slovácka do ligy. Šel jsem tam spíš s těmito pocity. Na nějaký rekord jsem vůbec nemyslel, chtěl jsem hlavně pomoct klubu.

Dal jsem v lize 59 gólů. Je nějaký gól, na který si okamžitě vzpomenete?

Asi na ten první ligový, hrál jsem druhý zápas v lize a podařilo se mi vstřelil gól. Navíc ještě na Spartě.

Co vás pořád motivuje v kariéře? Co je pro vás tou největší výzvou?

Pro mě je důležité, že mě fotbal pořád baví a mám ho rád. Mám cíl vyhrávat zápasy, není to žádná rutina. Taky chci držet krok s mladými hráči, ale nejdůležitější je to, že to člověka baví.

Překonal jste magickou hranici. Nechystá váš starosta u vás v Hošticích – Herolticích nějakou pamětní desku?

Zatím podobné informace nemám, ale starosta fotbal sleduje. Je možné, že mě něčím překvapí.

Chystáte se vaši rekord nějak oslavit? Třeba i s vaším kamarádem Davidem Limberským?

Jo, on už mě čeká na Moravě, takže musím popohnat řidiče, ať jsem brzo doma. Oslava bude jenom malá. Něco chystám na první domácí zápas v jarní části sezony. To by měla být větší oslava.

Jak jste viděl vaši výhru v Mladé Boleslavi?

Co se týká výsledku, tak pro nás určitě dobrý zápas. Hra nebyla až taková, jakou bychom si představovali, hlavně v první půlce. Domácí se dostávali do nějakého zakončení, což jsme nechtěli. Nakonec to dopadlo dobře, jsme rádi, že si odvážíme tři body.