„Pardubice mají výborné a běhavé mužstvo, hrají náročný fotbal. Jsem rád, že zápas zvládli,“ oddechl si po utkání šikovný záložník.

Vstřelil jste nádhernou druhou branku. Přehození gólmana byla jasná volba?

Viděl jsem, že brankář chtěl vyběhnout a měl to strašně daleko, pak najednou začal couvat. Pro mě to byla jasná volba zkusit vystřelit a trefit branku.

Berete, že ten váš gól byl takový malý Patrik Schick?

Kluci v šatně už něco říkali. Něco v tom smyslu, že psali na internetu, že jsem takový Poloschick.

Dal jste v sezoně dvě branky a máte jednu asistenci. Jste s produktivitou spokojený?

Mám dvě branky a dvě asistence. Máte to špatně poznamenané. Zatím je to dobrý, musím makat a pomáhat mužstvu, od toho jsem tam.

Hostující Emil Tischler tvrdil, že jste byli výborně připravení. Hrálo v tom nějakou roli, že trenér Martin Svědík je právě z Pardubic?

To si nemyslím. O Pardubicích víme, hráli jsme proti nim. Připravujeme se stejně jako na ostatní mančafty. Tentokrát jsme se připravili dobře, navíc jsem je chtěli konečně porazit – to se podařilo.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Těžké utkání, před zápasem jsme to čekali. Pardubice mají výborné a běhavé mužstvo, hrají náročný fotbal. První půlku jsme měli pod kontrolou, nepouštěli jsme soupeře do ničeho, a navíc se nám podařilo dát dvě branky. Druhý poločas už byl horší. Zalezli jsme a čekali až se dostaneme pod tlak. Soupeř toho využil, hrál jednoduše. Myslím, že tam ještě byly nějaké šance, které se daly proměnit, ale ve finále jsem rád, že jsme zápas zvládli.

Také se vám po delší době povedlo dohrát zápas bez červené karty. Bylo to téma v kabině?

Nijak jsme to nerozebírali. Jenom jsme si řekli, že už je toho dost a měli bychom se soustředit víc na fotbal, jako na nějaké věci okolo.

Trenér Martin Svědík si odpykával trest a koučoval tým z tribuny. Jak to mužstvo vnímá?

Myslím, že nijak z tribuny nekřičel, nebo alespoň to nevím. Samozřejmě, když je na lavičce, tak je slyšet víc. Asi to nikdo nijak mimořádně nevnímal.

Hrajete na postu falešného křídla. Jak vám ta pozice sedí?

Trenér mě tam dal, nemusím se v uvozovkách zas až tak vracet a dostávám se víc do zakončení. Takže jo, dobrý post.

Téměř v každém zápase kolem šedesáté minuty střídáte. V přípravě jste byl zraněný. Schází vám kondice?

Těch sil ještě není dost. Kolem té šedesáté minuty to mě přijde, ale pokud bych tam zůstal déle, tak s tím problém nemám.

Václav Jurečka nedal dvě tutové šance. Gólové příležitosti zahazuje i v jiných zápasech. Jak vnímáte jeho střelecké trápení?Žádný tlak na něho nevyvíjíme. Nechceme to tím trápit, nebo na něho házet ještě větší depresi. Víme, že ho samotného to štve, že ty branky nedává. Myslím, že když dá dvě branky po sobě, tak by to mohl zlomit.

Je před námi reprezentační pauza. Jak hodnotíte první blok sezony?

Myslím si, že jsme udělali dost bodů, některý zápas nám nevyšel, další nám vyšel nad očekáváním. Po přestávce na to musíme navázat, abychom se udrželi v horní polovině tabulky.