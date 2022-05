Zažil jste v kariéře už něco podobného?

To si nepamatuji. Je pravda, že jsem hrál na podmáčených terénech, ale na takovém terénu, kde stojí na hřišti kaluže vody, jsem nehrál. Všichni jsme z toho vykulení. Je to zvláštní pro nás pro všechny, málokdo se s tím setkal. Všichni byli nachystaní na zápas. Těšili jsme se, až to vypukne, ale bohužel, počasí nikdo neporučí, trošku si s námi pohrálo.

Kdy jste začal tušit, že se nebude hrát?

Když jsme měli jít na rozcvičku ven, tak jsme viděli, že voda tekla po schodech až do šatny. Tušil jsem, že se hrát nebude. Balon by se na hřišti vůbec nekutálel, zůstával by ve vodě.

Vidíte v tom nějakou výhodu?

Vůbec žádnou. Je to po sezoně. Všichni už mají naplánované a zaplacené dovolené. Bude to komplikace, nikdo z nás hráčů to nevítá.

Sudí Szikszay: Voda protekla až do kabiny rozhodčích. Jiná možnost nebyla

Chtěli jste hrát o den později?

My jsme to chtěli hrát, ale bohužel svaz má už nějaký náhradní termín.

Bude těžké se znovu namotivovat?

Ne. To v nás zase vybuchne, až nastane ten den toho zápasu a samotný zápas. S tím problémy nebudou.

Chtěl někdo hrát?

Ne, bylo by to o zdraví. Nebylo by to koukatelné, nebavilo by to nás ani diváky. Tím by asi nikdo nic nezískal.

Čtvrté místo máte jisté. Najdete do dalších ligových zápasů motivaci?

Jistě, hrajeme na Slavii, na Spartě, tam se nehraje každý den. Motivace bude, s tím nebude problém. Připravíme se na zápasy, jako kdyby se nic nestalo. V nadstavbě budu fandit Plzni. Doufám, že si to už pohlídají, měli by to zvládnout.

Platí, že jste před podpisem nové dvouleté smlouvy?

Smlouvu mám na stole. Ještě je potřeba se o něčem pobavit, ale nemám s tím problém. S klubem jsem se domluvil, že by to mělo být na dvě sezony.