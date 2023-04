Slovácko už potřebovalo v Teplicích po sérii nevydařených zápasů vyhrát. Ke třem bodům zavelel v prvním poločase veterán Milan Petržela. Po jeho polostřele nebo polocentru zapadl balon parádně za Grigarova záda.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) zvítězili v Teplicích 3:1. Vedoucí gól vstřelil křídelník Milan Petržela. | Foto: 1. FC Slovácko

Ještě předtím devětatřicetiletý záložník po souboji upadl hlavou na trávu a měl rozostřený zrak. „Musím se přiznat, že první myšlenka byla nacentrovat na zadní tyčku. Jelikož jsem neviděl na jedno oko, tak jsem to nějak špatně vyhodnotil a spadlo to do brány. Takže díky bohu, že jsem neviděl na jedno oko,“ povídal střelec úvodní branky.

Těsně po začátku druhé půlky byl domácím vyloučený Vondrášek. Slovácko šlo do přesilovky a přidalo druhou branku, kterou vstřelil Kalabiška. Dvoubrankové vedení hosty uspokojilo, Teplice byly v oslabení lepším týmem. To přiznal i Milan Petržela.

„To jejich oslabení nám moc nepomohlo, mysleli jsme si, že se nám už nemůže nic stát. Domácím se podařilo vstřelit kontaktní gól, diváci je začali povzbuzovat, chytli lauf. Byly to nervy až do konce. Naštěstí jsme v závěru přidali třetí branku,“ oddech si muž, který střídal až v 73. minutě.

„Můj stav s okem se postupně zlepšoval, ani jsem nechtěl střídat. Věřím, že všechno bude v pořádku.“

Svědík ani po výhře úplně nejuchal: Mysleli jsme si, že to uhrajeme v chůzi

Dva dny před zápasem v Teplicích pršelo.

Neměli svěřenci trenéra Martina Svědíka obavy o to, že se zápas vůbec neodehraje? „Ta myšlenka tam proběhla, malinké obavy tam byly. V Teplicích je hřiště měkké i když neprší. V sobotu ráno jsme se dozvěděli, že se bude hrát. Hřiště bylo relativně v pohodě, čekal jsem to horší,“ popisoval Petržela terén na teplických Stínadlech a přiznal, že výhra jeho tým nabudila na další ligové kolo.

„Bude potřeba tři body potvrdit doma proti Spartě. Výhra v Teplicích je pro nás strašně důležitá. Nechci říct, že jsme byli v útlumu, ale atmosféra po vyhraném zápase je v týmu jiná,“ tvrdí Milan Petržela, který vstřelil v Teplicích svůj 59. ligový gól.