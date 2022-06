„Jedná se o zjištění celkové zdravotní způsobilosti, aby byl hráč po všech stránkách připraven do přípravy a celé sezony. Testy jsou rozmanité, od vyšetření EKG, spirometrie, měření tělesného složení, variabilita srdeční frekvence, až po oblíbený běžecký test do maxima. Podle výsledků pak můžeme nastavit kondiční parametry směrem do přípravy a tréninkového procesu,“ přibližuje kondiční trenér Slovácka Miroslav Mikšíček.

Letní příprava fotbalistů Slovácka

8. a 9. června – kondiční testy

13. června – zahájení přípravy

25. června – 1. FC Slovácko – AS Trenčín (Širůch, 11:00.)

28. června – FC ViOn Zlaté Moravce – 1. FC Slovácko (Rohatec, 17:00.)

2. července – 1. FC Slovácko – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Širůch, 10:30.)

5. července – 1.FC Slovácko – Třinec (Širůch, 17:00)

9. července – 1.FC Slovácko – MFK Vyškov (Širůch, 10:30)

14. až 22 července – herní soustředění ve Slovinsku (tři soupeři v jednání)

30. července – start podzimní části FORTUNA:LIGY

Neoblíbené kondiční testy včera absolvoval i Milan Petržela. Zkušený osmatřicetiletý křídelník působí v lize od roku 2003, ze všech hráčů Slovácka má za sebou nejvíc letních drilů.

„Pamatuji si na svou první přípravu, to jsem nevěděl do čeho jdu, tak jsem byl natěšený a jezdil jsem jak myš. Čím je člověk starší, tím více se musí přemlouvat, protože ty začátky přípravy, než se do toho člověk dostane, nejsou vůbec příjemné. Na druhé straně je jasné, že bez toho by to nešlo,“ uvedl na klubovém webu Petržela, který při prvním angažmá v Synotu ještě neběhal podle sporttesteru.

„Posunulo se to, stejně jako celý fotbal,“ usmívá se rodák z Hoštic – Heroltic.

„Dřív nebyly žádné chytré hodinky, prostě se šlo běhat a my mladí jsme věděli, že hlavně nesmíme být za starými hráči. Teď je to všechno hlídané a mnohem více individuální. Každý trénuje přesně podle toho, jak jeho tělo potřebuje,“ říká Petržela.

Letní příprava fotbalistů Slovácka naplno odstartuje v pondělí.

Účastník třetího předkola Evropské ligy před odjezdem do Slovinska sehraje pět přípravných zápasů proti moravským druholigovým týmům a slovenským celkům.

V polovině července pak parta kouče Svědíka odcestuje na herní soustředění, v jehož rámci odehraje tři utkání včetně generálky. „Soupeři jsou zatím v jednání,“ říká sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski.

Se Slováckem jsem domluvený, přiznává Nguyen. Úplnou jistotu ale stále nemá

Slovácko se po další mimořádné sezoně snaží doplnit a okysličit mužstvo.

Zatím spíše počítá ztráty. Přišlo o nejlepšího střelce Jurečku, který po vypršení smlouvy zamířil do pražské Slavie.

Do Brna odešel nevytížený levý obránce Divíšek. Řeší se přestup záložníka Lukáše Sadílka do Sparty i setrvání Šašinky, jemuž skončilo hostování z Ostravy.

Otazník stále visí i nad pokračováním útočníka Cicilii.

Jediným nováčkem je zatím Estonec Vlasij Sinjavskij, jenž přišel z Karviné.

Vedení moravského klubu se zajímá i o Petra Mareše, v hledáčku jsou i další zkušení hráči.

Šanci v přípravě dostane navrátilec z druholigového Vyškova Srubek i talentovaní hráči z juniorky.

Na odchodu je naopak záložník Rezek, trenér Svědík nepočítá ani s brankáři Bajzou a Nemravou.