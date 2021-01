Podobnou ránu míčem do zmrzlého obličeje nikdy předtím nedostal. I když úder, který v sobotním zápase s Karvinou křídelník Slovácka Milan Petržela inkasoval, z tribuny nijak nebezpečně nevypadal, zkušený fotbalista musel už ve 25. minutě střídat.

Milan Petržela (v bílém) | Foto: Deník / Libor Kopl

„Dostal jsem ránu přímo do oka a vůbec jsem na něj neviděl,“ uvedl na klubovém webu bývalý reprezentant. Trávník opustil po svých, ale ze stadionu putoval přímo do Zlína, kde v nemocnici podstoupil odborné vyšetření. To odhalilo prasklou cévku v oku.