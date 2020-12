V Brně jste ve středu odehrál 400 ligový zápas. Jak moc jste na to myslel?

V zápase jsem na to vůbec nemyslel, ale během týdně mně každý říkal, že budu mít proti Zbrojovce čtyři stovky zápasů. Osobně ty statistiky nesleduji. Jen mě mrzí, že to v Brně nedopadlo výhrou.

Už bývá skoro pravidlem, že pokud se Slovácko může posunout do první šestky, tak zakopne. Stejně jako ve středu v Brně. Souhlasíte?

My si v šatně ani nijak nepřipouštíme, že jsme v tabulce tam a můžeme se posunout jinam. Každý to nějakým způsobem sleduje individuálně. Myslím si, že nám to nějak nohy nesvazuje. Je pravda, že jsme mohli a měli mít z posledních dvou zápasů čtyři body. Měl být minimálně bod doma se Spartou a tři z Brna.

Proč se to nepodařilo?

V závěru nás vždycky soupeř potrestal. Musíme se víc soustředit na konce zápasů. Když se nám podaří vstřelit branku, tak se musíme snažit být pozornější a o tu výhru nepřijít.

Pojďte k vašemu zápasovému rekordu. Bude v neděli probíhat nějaká menší slavnost k vašim čtyřem stovkám zápasů?

Přesně nevím, ale nějaké náznaky už jsem vycítil, takže uvidíme, jestli něco bude probíhat. Pátrat po tom nebudu, spíš to nechám jako překvapení. Zatím o ničem nevím.

Máte nějakou metu, kterou byste rád překonal, nebo jak se říká, jde se zápas od zápasu?

Určitě je nějaká moje meta. Chtěl bych překonat toho, kdo má teďka těch startů nejvíc, což je Standa Vlček. Má odehraných 436 ligových zápasů, takže je to takový můj cíl.

To znamená, že musíte přidat ještě jednu sezonu. Budete ve Slovácku prodlužovat smlouvu?

Ještě jsme se o prodloužení smlouvy nebavili. Končí mi v létě, pak se uvidí. Hodně záleží na zdravotní stránce. Pokud bude sloužit zdravý, tak se asi nemáme o čem bavit.

Věříte si, že ligový rekord zase posunete?

Může se stát cokoli. To číslo Standy Vlčka bych si přál překonat, ale pokud se to nepodaří, tak se nic neděje. V první řadě vám musí sloužit hlavně zdraví.

V neděli na vás čeká Viktoria Plzeň. Po dvou prohrách už by to chtělo zase bodovat, že?

Chtěl abych, aby se nám zápas vydařil, to je jasné. Bude to těžký boj, když přijede Plzeň, tak je to vždycky těžké. Měli nějakou šňůru, kdy se jim moc nedařilo, ale v posledním kole porazili Teplice 7:0, což je na českou ligu masakr. Uvidíme, v jaké přijedou náladě, možná ten výsledek proti Teplicím je dobře a možná také špatně. To se uvidí v samotném zápase. My se budeme snažit, aby tři body zůstaly u nás.

Vy zatím máte proti Plzni dvě výhry. Může Plzeň na Slovácku znovu zakopnout?

Jistě, ale každý zápas je jiný. Statistika je jedna věc a samostatný zápas je vždycky o něčem jiném. Záleží, jaký bude začátek. Záleží, které mužstvo dá první gól, také záleží na štěstí. Myslím si, že budou oba dva mančafty na stejné startovací čáře. V neděli uvidíme, komu se lépe povede vyrazit.

V dresu Slovácka jdete na Plzeň už potřetí. Má pro vás zápas pořád stejný náboj?

Je to pro mě takový srdcový zápas, tak bych to řekl. Slovácko a Plzeň jsou dva týmy, které mám nejraději. Navíc už konečně snad nastoupím proti svému největšímu kámošovi Limbovi (David Limberský – pozn. red.). Zatím se nám to v těch dvou předchozích zápasech nepodařilo, teďka, co si voláme, tak by to mělo konečně klapnout.

Předpokládám, že na hřišti se asi nebudete šetřit?

Samozřejmě, že ne. Na hřišti si nic nedarujeme, ať jsme kámoši, jací jsme. Na hřišti je to vždycky jiné. Teďka hraji za Slovácka, tak budu chtít vyhrát, to je jasná věc. V případě naší výhry vypíšu do kabiny pro kluky nějakou dobrou prémii. Ještě nevím, co to bude, ale něco chutného se určitě vymyslí.

Dá vám případná výhra i větší klid pro poslední zápas v Mladé Boleslavi?

Každá výhra je pro mužstvo povzbuzující. Nám se teďka dvakrát nezadařilo, tak budeme chtít doma bodovat. Poslední zápas je zmiňovaná Boleslav, ta není v úplné pohodě. Myslím, že je tam na nějaké body šance, ale hlavně musíme zabrat proti Plzni.

Prosinec je zápasově hektický. Těšíte se na zimní přestávku?

Závěr je opravdu náročný, ještě se nám bodově nedaří, tak je to víc unavující. Musím přiznat, že už se Vánoce těším.

Co vás dokáže z prohry nejlépe dostat?

Jednoznačně rodina, dcerka doma řádí a o fotbale není ani řeč. Bavíme se o věcech, které baví ji. To je po prohrách můj největší lék.