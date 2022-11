„V lize jsme doposud tolik bodů neposbírali. Chceme navázat na předcházející vítězství a trošku se odpíchnout od spodní části tabulky. Tím, že Evropa pro nás skončila, tak se můžeme soustředit na ligu. Snad to bude i znát,“ věří kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec.

Bývalý reprezentant má před sebou další duel proti bývalému klubu. Po Fenerbahce a Kolínu nad Rýnem, kde při angažmá v Leverkusenu bydlel, se nyní postaví zase Spartě.

„Když hraji proti týmu, kde jsem působil a se kterým jsem získal nějakou trofej, vždycky to pro mě bude výjimečný zápas, něco speciálního,“ přiznává.

„Tato utkání jsou pro mě vždycky něco navíc, ale zase se hraje jenom o tři body, které chceme získat,“ říká Kadlec.

Pikantní souboj má před sebou hlavně záložník Lukáš Sadílek.

Odchovanec Slovácka se po letním přestupu do Sparty poprvé postaví mateřskému klubu, svým dlouholetým spoluhráčům, kamarádům. „Šetřit jej ale nebudeme,“ tvrdí s úsměvem záložník a ligový rekordman Milan Petržela.

Devětatřicetiletý křídelník v nedělním zápase s Pardubicemi v počtu startů v české nejvyšší soutěži překonal současného kouče reprezentace Jaroslava Šilhavého, nyní přidá další zářez.

Tomič je poprvé v nominaci Slovenska. Není jisté, zda jej Slovácko uvolní

Také Petržela duely proti Letenským v kariéře staví hodně vysoko. „Pro mě osobně jsou zápasy se Spartou vždycky vyhecované. Mám to rád,“ přiznává.

Podobně jsou na tom i další borci ze Svědíkova kádru.

Celek z Uherského Hradiště se ale bude v Praze věnovat hlavně fotbalu, úspěchu podřídí vše. „Chceme na Spartě uspět,“ říká Petržela, který chce pomstít i Plzeň.

Sparta totiž po zpackaném derby se Slavií zabrala a výhrou 1:0 ukončila dlouhou sérii mistrovské Viktorie bez výhry.

V Doosan Aréně triumfovala po dlouhých jedenácti letech a z třetího místa na západočeského lídra ztrácí devět bodů.

"Bude to asi hodně podobný zápas jako v Plzni. Slovácko je kvalitní tým, prezentuje se podobným způsobem hry jako třeba Viktorka. Z naší strany se ale nic nemění. Je jedno, v jakém nastoupíme rozestavení nebo sestavě. Nasazení a touha zvítězit, jako byly v Plzni, musí být klíč ke středečnímu utkání," prohlásil sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho na západě Čech uspěli i díky netradičnímu rozestavení 3-4-3, ve kterém by mohli nastoupit i ve středu.

„Sparta se v Plzni chytla, takže to určitě pro nás nebude nic jednoduchého, ale když se podaří z Prahy něco dovést, tak je to vždycky plus a máme z toho tady na Moravě všichni radost,“ dodává Petržela.

Trenér Svědík bude mít k dispozici Kalabišku, otazník visí nad stoperem Hofmannem, jehož z duelu s Pardubicemi vyřadila bolavá záda. Mimo hru dál zůstává krajní bek Reinberk.

Letenští v minulé sezoně prohráli s aktuálně desátým Slováckem tři ze čtyř soutěžních duelů, naposledy výsledkem 1:3 v květnovém pohárovém finále v Uherském Hradišti.

"Všechny trumfy drží Sparta, po výhře v Plzni je na hrušce, navíc měla o den víc volna na regeneraci. Síly na konci náročné sezony ubývají, ale věřím, že náš tým je po fyzické stránce dobře připraven," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.