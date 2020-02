„Zápasy s takovými soupeři jsou vždycky specifické. Všichni se ale na to utkání hodně těšíme, určitě budeme namotivovaní. Doufám, že to zvládneme a Slavii obereme o nějaké body,“ přeje si šestatřicetiletý fotbalista.

Silnější protivník momentálně ve FORTUNA:LIZE není. I když obhájce trofeje v zimě přišel o reprezentanty Součka a Hušbauera nebo o útočníka Škodu, sešívaní dál s obrovským náskokem vládnou tuzemské nejvyšší soutěži a v klidu si kráčí pro další mistrovskou trofej.

„Přijede k nám velice silný a atraktivní soupeř. My se budeme snažit divákům i celému klubu udělat radost,“ slibuje Petržela.

Ze Slavie už sice nejde takový strach jako minulý rok, ale i po obměně mančaftu je dál výkonnostně jinde než většina ligových mužstev. Trenér Trpišovský má k dispozici široký a kvalitní kádr, všechny posty má zdvojené.

„Slavia má hru založenou na ofenzivě. I krajní obránci podporují útok. Navíc všichni o sobě vědí, protože spolu hrají už nějakou dobu. Každý ví, co má dělat a jak má hrát,“ říká Petržela.

Na Pražany by měla platit důrazná a aktivní hra, vysoký presink a pozorná defenziva.

„Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se nám co nejdřív podařilo vstřelit branku, aby to z nás trošku spadlo,“ uvedl někdejší reprezentant.

„Ale samozřejmě budeme rádi za každý gól,“ přidává s úsměvem.

Podle Petržely může být nedělní šlágr pro Slovácko odrazovým zápasem pro zbytek letošní sezony. Celek z Uherského Hradiště věří, že ho znovu poženou i fanoušci. Stejně jako proti Baníku Ostrava by měla být na stadionu výborná atmosféra. Vyprodáno ale pořád není.

„Plný dům jsem na Slovácku kdysi zažil a mohu říct, že atmosféra byla super. Snad i tentokrát lidé vytvoří parádní kulisu,“ přeje si nejen Petržela.

Atraktivní duel 23. kola FORTUNA:LIGY se na Městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti odehraje v neděli 1. března od 14.30.