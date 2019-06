ROZHOVOR/ Ve Slovácku naskočil k šestnácti ligovým zápasům a vstřelil jednu branku. Na stadionu ve Strání odehrál v zeleno-bílém dresu druholigové Skalice proti svému bývalému klubu přípravné utkání.

Pro Romana Hašu to vůbec nebyl obyčejný zápas. Proti svým bývalým spoluhráčům nastoupil poprvé v kariéře. Šestadvacetiletý rodák ze Starého Města přiznal, že před zápasem cítil lehkou nervozitu. „Ano, byl to pro mě jiný zápas. Ráno jsem měl takové nervózní chvění, ale pak už to bylo dobré,“ svěřil se bývalý hráč Slovácka.