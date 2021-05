I když do konce letošního ročníku FORTUNA:LIGY zbývá odehrát ještě dvě kola, fotbalisté Slovácka vědí, že neskončí hůře než pátí a po dlouhých osmnácti letech se podívají zase do Evropy.

Deník společně s experty našel pět důvodů, proč Svědíkův tým za sebou nechal i týmy s větším rozpočtem, širším kádrem i vyššími ambicemi, jaké mají Liberec, Baník Ostrava, Mladá Boleslav a Viktoria Plzeň.

1. Trenér Svědík. I když na trávníku hrají fotbalisté, trenér většinou bývá klíčovou postavou každého mančaftu. A je to právě šestačtyřicetiletý rodák z Pardubic, který průměrný ligový mančaft posunul do elitní skupiny týmů, které konkurují a herně se vyrovnají těm nejlepším. Někdejší útočník ušil hráčům systém na míru, využil jejich dovednosti a vyždímal z nich maximum.

Svědík u většiny svěřenců našel výkonnostní strop, někteří už lépe snad hrát ani nemohou. „Když na to půjdu logicky a podívám se, kdy se to všechno začalo dařit, tak je to téměř jistě ohraničené příchodem nového trenéra. To, že Martin Svědík tomu cosi významného dal, je evidentní. Na druhé straně odborníci Slovácko vždycky chválilo za velice dobrý fotbalový projev. Možná tomu dřív něco chybělo, aby se dostalo trochu dál, na současnou úroveň už za předchozích trenérů, ale je jasné, že Martin tomu něco přidal a evidentně to funguje,“ uvedl třeba někdejší forvard Synotu Lubomír Blaha.

Stejně to vidí i bývalý stoper Slovácka Jiří Krejčí, kteří profesionální kariéru ukončil právě v Uherském Hradišti. „Už za mého působení byla ve Slovácku od trenéra Svědíka nastavená linka, po které se jelo. Stoupající trend výkonů a výsledků byl jasně vidět po všechny tři sezony. Letos to je vyvrcholení celého dvou a půlletého angažmá trenéra Svědíka,“ má jasno.

„Určitě to není jenom jeho zásluha, ale na úspěších Slovácka se podílí také celý realizační tým. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že většina hráčů je na vrcholu kariéry, dotýkají se svého herního stropu. Tým šlape, je delší dobu pohromadě, což je další hrozně důležitý aspekt,“ přidává bývalý hráč Jihlavy nebo Jablonce. „Udělal tady obrovský kus práce. Klobouk dolů před ním,“ přidal bývalý obránce celku z Uherského Hradiště Jiří Flašar

2. Stabilní kádr. I když v létě odjedete s rodinou na dovolenou, o žádné novinky z kabiny Slovácka většinou nepřijdete. Soupiska týmu se obvykle mění jenom sporadicky, když dorazí nějaká nová tvář, vždy je to velký svátek nejen pro fanoušky, ale i novináře.

Vedení Slovácka třeba na rozdíl od konkurenčního Zlína pečlivě vybírá každou posilu, mužstvo zvenku nedoplňuje za každou cenu.

Spíš tahá šikovné mladíky z juniorky, občas okysličí mančaft hráčem, který třeba v jiném klubu tolik nehrál (Navrátil), nebo nebyl tolik vidět (Jurečka, Mareček) či byl dlouho zraněný (Kliment, Tomič). Přesto to funguje i bez hvězd či borců se slušnou minulostí, ale nulovou perspektivou.

„Mančaft je dlouho pohromadě, doplněný zkušenými hráči. Mužstvo je konsolidované, je to mix starších a mladších kluků. Trenér Svědík jim ušil taktiku na míru. Vědí, co a jak mají hrát, proto jsou právem nahoře,“ míní bývalý stoper Slovácka Jan Trousil.

„Slovácko už minulý rok atakovalo nejvyšší příčky, rvalo se o poháry. V nadstavbové části sice prohrálo s Bohemkou, ale i tak bylo jasné, že tým kvalitu má. Letos se dostalo do ještě větší pohody, funguje to,“ vnímá nejen současný kouč Vyškova. S názorem Trousila souhlasí i Jiří Flašar. „Mužstvo je dlouho pohromadě, tým je dobře poskládaný. Jsou v něm mladší i starší hráči, zastoupená je také střední generace,“ všímá si.

„Kluci se vykopali, není tam žádný ušák. Petržela, Daníček i Navrátil jsou zkušení borci, výborné výkony podávají také Havlík se Sadílkem, který je stále nejlepším nahrávačem ligy,“ vyzdvihuje jednotlivce Ladislav Soviš.

3. Fyzická připravenost. Že musí být každý ligový fotbalista připravený stejně? Není tomu tak! Tým z Uherského Hradiště si na kondici zakládá, dřel už pod předchozím koučem Kordulou.

Jeho nástupce Svědík však ještě přitvrdil, zvýšil dávky. Borci ze Slovácka jsou na tom po fyzické stránce skvěle, byť je na jaře sejmula pandemie koronaviru.

Po návratu z karantény už na tom nejsou Sadílek, Daníček a další tak dobře, přesto nasazení, přístup k utkání a důraz v soubojích je jiný než u většiny soupeřů. Stačí si podívat na zápasy jiných moravských rivalů nebo přečíst vyjádření jejich trenérů a je problém, proč právě Slovácko skončí daleko před Olomoucí, Karvinou či Zlínem.

„Mančaft je po fyzické a kondiční stránce velmi dobře připravený. Samozřejmě i herní stránka je dobrá, jinak by to tak nemohl zvládat,“ pravil Soviš.

Podobně to vidí i známý hráčský agent Roman Brulík, jenž pochází z regionu a ke klubu má i díky rodinné přízni vztah. „Je vidět, že mužstvo je fyzicky velmi dobře připravené, konsolidované. Kluci jsou dlouho pospolu, mají zažitý systém hry. Kromě skvělé práce Martina Svědíka jde také o činnost celého realizačního týmu. Něco tam přinesl Josef Mucha, zásluhu má i Luboš Přibyl, kondiční trenér Mikšíček a další. Hlavní je, že se jim podařilo přesvědčit hráče o tom, že mohou být ještě lepší a atakovat nejvyšší příčky. Všichni jsou na sebe nároční, zlepšují se, což je velice důležité,“ uvedl Brulík. Vždyť Slovácko unavilo i Slavii, kterou mimochodem naposledy v lize porazilo. Od té doby sešívaní jedou a bodují.

4. Venkovní zápasy. Největší rozdíl oproti předcházejícím letům. V minulých sezonách Moravané sbírali body hlavně doma, před skvělými fanoušky.

Na soupeřových hřištích tak nebezpeční nebyli, občas se spokojili s remízou, výhra byla něco navíc. Letos Slovácko v šestnácti venkovních duelech získalo 29 bodů, skončí nejhůře třetí. Přitom v minulém ročníku jich zaknihovalo sedmnáct, v sezoně 2017/2018 venku vyhrálo pouze jednou!

„Když to člověk vidí v televizi, ví, že to není náhoda. Třeba na Bohemce byl mezi mužstvy markantní rozdíl, domácí jsme jednoznačně přehrávali. Fakt hrajeme dobře,“ oceňuje Flašar. „Hrajeme dopředu i dozadu. Dobře bráníme, držíme míč, snažíme se kombinovat, utočit. Určitě to má hlavu i patu,“ pochvaluje si.

Slovácko rozdílem třídy zvítězilo v Jablonci, v Ďolíčku i v Příbrami. Dva a více gólů vstřelilo také ve Zlíně, Teplicích, Mladé Boleslavi, Ostravě, Opavě i naposledy Karviné.

5. Střelec Kliment. Slovácko dokázalo najít náhradu za Tomáše Zajíce. Někdejší velký talent českého fotbalu vstřelil ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech pět gólů, což se žádnému hráči ve slováckém dresu nikdy předtím nepodařilo. Odchovanec Vysočiny Jihlavy to dokázal, celkem letos skóroval desetkrát.

„Má talent. Je dobře, že dostává příležitost. Po zranění se nastartoval, daří se mu,“ uvedl nedávno Libor Soldán. Podle něj podobný útočník Slovácku v minulých letech scházel. „Dávali jsme málo gólů. Navíc ve vápně nebyl takový důraz jako teď,“ srovnává.

Škoda, že bývalý hráč Stuttgartu a Bröndby Kodaň po roce a půl v Uherském Hradišti končí. „Zase se ale někdo najde, kdo ty góly bude střílet,“ věří Soldán.