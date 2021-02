Celek z Uherského Hradiště v neděli doma přivítá vedoucí Slavii, ještě předtím ale ve středeční dohrávce vyzve Jablonec. Na Střelnici, která se kvůli počasí proměnila v oraniště, se bude hrát nejen o třetí pozici, ale i prodloužení sérii bez porážky.

„Míříme na sever Čech s výbornou bilancí jara, jsme v herní pohodě, ale zároveň máme velký respekt k soupeři. Jablonec má dlouhodobě velmi dobře složený tým. Bod bychom asi brali," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Moravané se dostali do nebývalé formy, z posledních osmi kol sedmkrát zvítězili a jednou remizovalo. Před nejbližšího soupeře se ale dostali až v posledním kole.

Zatímco Jablonec doma pouze remizoval s Mladou Boleslaví 1:1, Svědíkův tým přehrál Příbram 4:1. Soupeře před vzájemným duelem dělí jediný bod.

Klíčové bude, jak se oba týmy vypořádají s náročným terénem.

Právě hřiště bude asi největší překážkou v cestě za třemi body. „Jablonec je nejvýš položený, je tu největší spad sněhu. Budeme rádi, jestli to chlapci stihnout dát do středy zase do nějakého únosného stavu. S Příbramí dostalo hřiště prostě hroznou ránu, ale my jsme rádi, že vůbec můžeme hrát,“ říká trenér Jablonce Petr Rada.

Fotbalistům se na náročném povrchu hodně špatně pohybovalo. „Jak je to měkké, tak to stojí strašně moc sil. Člověk, když se chce rozeběhnout, tak mu ujíždějí nohy a necítí stabilitu,“ líří jablonecký záložník Vojtěch Kubista.

Severočeši v posledních kolech ztrácí, na výhru čeká přesně měsíc.

Proti Slovácku se jim ale dlouhodobě daří. Jablonečtí s týmem z Uherského Hradiště neprohráli třináct ligových utkání za sebou a doma s ním bodovali v sedmnácti z osmnácti duelů nejvyšší soutěže.

Naposledy nadcházejícího soupeře na Střelnici rozdrtili 6:0. „Slovácko je ale silné, má teď sérii osmi zápasů bez porážky, takže nás čeká velmi těžký tým," upozornil Rada.

Podzimní duel v Uherském Hradišti skončil nerozhodně 1:1. Domácí poslal do vedení útočník Cicilia, za hosty srovnal v závěru parádně zahraným trestným kopem střídající Chramosta.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 18. kola -

FK Jablonec (4.) - 1. FC Slovácko (3.)

Výkop: středa ve 14.00, stadion Střelnice

Rozhodčí: Julínek - Podaný, Hock (Hanousek) | VAR: Berka | AVAR: Mokrusch

Ligová bilance: 16-14-7

Poslední zápas: 1:1 (79. Chramosta – 48. Cicilia, 29. srpna 2020)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Kratochvíl, Kubista, Schranz, Jovovič - Doležal. Trenér: Rada.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Jurečka, Daníček, Sadílek, Kohút, Havlík - Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1