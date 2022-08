Do hry šel v 57. minutě Michal Trávník. O pět minut později fauloval liberecký Plechatý ve vápně právě Trávníka a sudí ukázal po chvilce rozmýšlení na penaltový puntík.

O penaltě se hodně diskutovalo, ale faulovaný hráč měl jasno. „Za mě jasná penalta. Liberecký hráč do mě celkem dost strčil. Snížili jsme, potom přišel náš tlak. Centry na branku soupeře, ale bohužel. Vyrovnávací branka se nám vstřelit už nepodařila,“ povídal k penaltové situaci Michal Trávník a pokračoval v hodnocení zápasu.

„Hodnotit celé utkání je pro mě těžké, když jsem nehrál od začátku. Dostali jsme hloupý gól ke konci poločasu, pak přišla červená karta. To s námi zamávalo. Za stavu 0:2 jsme neměli co ztratit, vrhli všechno dopředu, ale vyrovnání už nepřišlo,“ povzdechl si.

Jedním ze stěžejních okamžiků zápasu bylo vyloučení Vlastimila Daníčka.

Slovácko tak hrálo celý druhý poločas o deseti hráčích.

Jak viděl vyloučení Michal Trávník? „Zahlédl jsem to až na poslední chvíli. Neviděl jsem, jestli byli kolem ještě nějací hráči. Nemůžu to posoudit, ale pokud bylo na zápase video, tak asi ta červená byla oprávněná,“ míní.

Oslabené Slovácko padlo s Libercem. Na obrat nestačil ani heroický výkon

Slovácko ve čtvrtek vybojovalo ve Švédsku historický postup do evropských pohárů. Nemohl být proti Slovanu problém z uspokojení postupu do Evropy a podcenění soupeře? „To problém nebyl. Trenér nás dával psychicky dohromady, abychom nic nepodcenili. Myslím si, že se to nestalo, ale bohužel jsme prohráli,“ smutní.

Slovácko už ve středu čeká souboj na půdě mistrovské Plzně.

V neděli potom doma vyzve pražskou Slavii. „Ano, jde to rychle za sebou. Soupeři budou těžcí. Teď se musíme se soustředit na středu, pokusíme se v Plzni vyhrát,“ plánuje Trávník.

V pátečním losování Evropské konferenční ligy dostalo Slovácko poměrně těžké soupeře.

Do Uherského Hradiště přijede Partizan Bělehrad, Kolín nad Rýnem a fotbalisté z francouzského Nice.

„Těžká skupina, ale všichni jsme se snažili, aby tady evropské poháry byly. Osobně si myslím, že něco můžeme uhrát,“ hodnotí na závěr Michal Trávník páteční los.