ROZHOVOR/ Autor jediné branky Slovácka Filip Vecheta dostává v posledních zápasech přednost před Rigino Ciciliou. Proti Slavii na hrotu útoku dřel, bojoval, prezentoval se zlepšeným výkonem, ale na body to proti silným Pražanům nestačilo.

Útočník Slovácka Filip Vecheta při utkání se Slavií Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Všichni jsme makali, dali jsme do zápasu sto procent. Škoda, že to nevyšlo. Dostali jsme dva laciné góly, které nás ponořili,“ hodnotil zápas znojemský rodák.

Začátek byl z vaší strany solidní. Věřili jste si na Slavii?

Určitě jsme si věřili. Stoprocentně jsme chtěli doma vyhrát a odnést si ze zápasu tři body. Bohužel se nám to nepovedlo.

Proti Slavii jste si vypracovali dost šancí. Souhlasíte?

Je to tak. Škoda, že jsme zápas nedotáhli ke třem bodům. Měli jsme k tomu šance, které jsme bohužel neproměnili. Měli jsme dobrý start do zápasu. Myslím si, že jsme z toho úvodu mohli vytěžit víc. Poté jsme dostali dva laciné góly. Završila to penalta, pak šel náš výkon dolů.

Vy jste vstřelil vyrovnávací branku. Balon jste doklepl z metru do branky. Byl to jednoduchý gól?

Byl tam odražený míč, stál jsem na dobrém místě, asi jsem tam měl stát. Branka byla odkrytá, zase tak těžké to nebylo, je jenom škoda, že to nebylo za body.

Ani vyprodaný stadion nepomohl. Slovácko podlehlo Slavii, rozhodl Jurečka

Sice jste prohráli, ale vy jste dal gól. Těší vás vstřelená branka?Určitě mě těší. Jsem rád, že jsem prolomil tak dlouhou dobu bez gólu, ale znovu říkám. Mrzí mě, že to nebylo za tři body.

O čem mluvil trenér Svědík o poločase v kabině?

Nejprve o těch špatných věcech. Říkal, co musíme do druhé půlky zlepšit. Pak jsme se bavili o tom, jak to budeme hrát ve druhé půlce. To je asi všechno.

Sice jste prohráli, ale výkon nebyl špatný. Jak jste to viděl vy?

S výkonem jsem docela spokojený, až na různé malé chyby. Všichni jsme makali, dali jsme do zápasu sto procent. Škoda, že to nevyšlo. Dostali jsme, troufám si říct, dva laciné góly, které nás ponořili.