„Byla to důležitá reakce, velice důležitý okamžik, klíčový gól, kterým jsme zlomili odpor Brna,“ míní kouč domácího týmu Martin Svědík. „Soupeři jsme proměněnou penaltou vzali euforii a sebevědomí po vyrovnání,“ přidává.

I když sudí souboj Dreksy s unikajícím Klimentem uvnitř brněnské šestnáctky nejprve nedovolený zákrok neviděl a nechal pokračovat ve hře, nakonec se ke kontaktu vrátil a po zhlédnutí opakovaných záznamů změnil svůj verdikt a ukázal na bílý puntík.

„Už když jsem ten zákrok viděl běžným okem, byl jsem přesvědčený, že to penalta musí být. Klímič (Kliment -pozn. red.) se dostal před Dreksiče, chytře se před něj natlačil. Za mě to byl jednoznačný faul,“ míní Svědík.

I když penalty v minulých zápasech zahrávali Kliment s Jurečkou, tentokrát se exekuce ujal Daníček, jenž se nemýlil a slavil sedmý gól sezony. „Tohle řeší Pepa Mucha s hráči. Jde ten, kdo se cítí a věří si,“ vysvětluje. „Já chci po střelci jediné, aby ji proměnil,“ přidal s úsměvem.

Slovácko si pak taktickým výkonem ve zbytku utkání vítězství 4:2 pohlídalo a oplatilo Zbrojovce porážku z prosince.

Po dvou porážkách v Praze na Spartě a s Pardubicemi se vrátilo na vítěznou vlnu a upevnilo si čtvrté místo v tabulce. „Dali jsme čtyři góly a zaslouženě vyhráli,“ uvedl Svědík.

Jeho tým se ale na tři body pořádně nadřel. Namočená Zbrojovka moravského rivala trápila, v první půli měla místy i navrch. „Musím říct, že pro nás to ze všech úhlů pohledu byl těžký zápas,“ přiznal šestačtyřicetiletý kouč.

Favoritovi moc nepomohlo ani vedení 2:0, které mu brankami zařídili Havlík s Petrželou. „Do utkání jsme měli dobrý vstup, ale vzadu jsme měli okénka. Sice jsme drželi blok, který ale nebyl tak kompaktní. Nechali jsme soupeře hrát, kombinovat. Navíc jsme po kolmé přihrávce udělali zbytečnou penaltu. Brankář do toho šel zbytečně,“ zlobil se.

Svědík nebyl spokojený s Nemravou ani levou stranou hřiště. „Nebyla úplně v pořádku,“ všímal si. I proto o přestávce stáhl ze hry Rezka a na trávník poslal Tomiče.

Divíšek zůstal, v 60. minutě ale nedostoupil protihráče a po sérii chyb nepokrytý Štepanovský srovnal na 2:2.

V tu chvíli si leckdo vzpomněl na prosincový duel na Srbské, kde Slovácko rovněž ztratilo dobře rozehraný zápas. Svědík se ale do minulosti nevracel. „To vůbec ne,“ mávl rukou.

„Jelikož to pro nás bylo velice důležité utkání a dubnový program po covidu je velice náročný, zabývali jsme věcmi, jak poskládat a připravit mančaft tak, aby fungoval,“ líčil. „Příště se musíme vyvarovat hlavně hluchých pasáží, kterých tam dneska bylo dost,“ pokračuje.

I když celek z Uherského Hradiště souboj dvou moravských rivalů zvládlo, přišlo v derby o vykartovaného Divíška a Jurečky. Oba borci vynechají důležitý sobotní duel v Plzni.

„Říkám to před každým zápasem, navíc kór teď, kdy se únava hromadí. U Dírky (Divíšek -pozn. red.) to ještě vyplynulo ze hry, ale u Venci to byla úplně zbytečná karta,“ hněval se na svěřence trenér. „V Plzni potřebujeme každého hráče, toto ale byla nedisciplinovanost. Venca je gólový hráč, pro nás to je ztráta. Jsem z toho rozladěný. Budeme to řešit, něco napíše do kasy,“ přidal nekompromisně.

Na západě Čech bude Moravanům kromě zmiňovaných hříšníků scházet také Cicilia a nejspíš i Kalabiška, naopak Navrátil už by mohl hrát. „Pro nás je těžká doba. Nemáme tak široký kádr jako Sparta nebo Plzeň. Potřebujeme každého hráče, aby si někteří kluci, kteří hrají každé utkání, trošku odpočinuli,“ dodal Svědík.