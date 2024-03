ROZHOVOR/ Fotbalisté Slovácka si po třech jarních prohrách mohli znovu zazpívat vítězný chorál. Vyhráli na hřišti poslední Karviné, která hrála od 43. minutě oslabená o vyloučeného Ayaosiho. Ke třem bodům nasměřoval kapitán Stanislav Hofmann, který vstřelil hlavičkou druhou branku Slovácka.

Zkušený stoper fotbalistů Slovácka Stanislav Hofmann. | Foto: 1. FC Slovácko

„Vyšly nám standardky. Těch gólů mohlo být i víc, osobně jsem měl na hlavě ještě jednu branku,“ hodnotil tříbodový duel stoper Slovácka.

Jak složité bylo urvat na jaře první výhru?

Na zápas jsme se soustředili, prohrát počtvrté v řadě už by byl pro nás velký problém. Chtěli jsme nastoupit koncentrovaně. Začátek jsme ještě chytli, ale udělali jsme obrovskou chybu při standardce domácích. Jsem rád za celý tým, že jsme hráli dál a do poločasu jsme ještě vyrovnali.

Proti deseti se vám nehraje moc dobře. Uvědomoval jste si to?

Sami víme, že nám přesilovky moc nejdou. O poločase byly proslovy, které nás měli nabudit a přinést klid do druhé půlky. Myslím, že až na nějaké maličkosti se to podařilo a zápas jsme zvládli.

V čem jsou pro vás přesilovky nejvíc zrádné?

Jsou tam dvě věci. Standardky jsou první věc, tam se ten hráč navíc trošku maže. Když jsme v tlaku, tak je potřeba si dávat pozor na odkopnuté balony. Je nutné si hlídat postavení, soupeř může udeřit z náhodného brejku. To byly úkoly, které jsme měli.

Tentokrát vám vyšly standardky. Vaše hlavička, navíc penalta, která asi rozhodla zápas. Souhlasíte?

To byla jedna z dalších věcí, nad kterou jsme v týdnu pracovali. Zatím jsme si s tím absolutně nepomáhali. Těch gólů mohlo být ze standardek i víc. Osobně jsem tam měl ještě další hlavu, kterou jsem netrefil.

Penalta jste kopali až na pokyn videorozhodčího. Věděl jste, co se řeší?

Vůbec jsem to neviděl, ani Marek Havlík si toho nevšiml. Na rovinu říkám, že to byl strašně přísný verdikt. Jestli neměl ruku nad hlavou, což si myslím, že neměl, tak je to hodně přísná penalta, ale samozřejmě nám to pomohlo.

Neuvažovali jste, že byste penaltu zahodili?

Rozhodčí koukal na obrazovku, takže asi tam nějaká ruka byla. Musel mu ji Mára nastřelit. Z pohledu Karviné si myslím, že se cítí za tu penaltu blbě.

Co říkáte na takové přísně posuzování?

Je to pořád stejné, řeší se to každé kolo. Každý rok je to jinak. Ve vápně je to těžké, stojíte metr od hráče a kolikrát nestihnete vůbec reagovat. Za ruku ve vápně by mělo být jedno pravidlo a pro všechny stejné.

Jak složité je hrát bez zraněného Michala Kadlece?

Je to náš kapitán a nejzkušenější hráč. Je jasné, že na hřišti schází, ale než aby hrál na půl plynu, tak je lepší se vyléčit. Našli jsme nového stopera Kaliho (Kalabišku), po kartách se v příštím kole vrací Vlasta Daníček. Uvidíme, jak to trenér příště poskládá.