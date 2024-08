„Ty kádry už jsou dost obměněné. Už to není takové, že tam všechny kluky znáš. Už to není tak osobní, ani proti Spartě, ani proti Jablonci,“ přiznává pro klubový web opora Slovácka a vrací se ještě k zápasu na pražské Letné (2:2).

„Zpětně ho hodnotím pozitivně. Na Spartě se vždycky hraje těžce. Bod bereme, i když jsme si v samém závěru mohli říkat, že to mohla být i výhra, ale remíza ze Sparty se počítá,“ přiznává.

| Video: Youtube

Po senzační remíze na Spartě přivítají fotbalisté Slovácka Jablonec. Severočeši nejsou pro Petrželu a spol příliš oblíbený mančaft. Z posledních čtyř zápasů vybojovali svěřenci trenéra Romana Westa jediný bod.

„Těžký soupeř, poslední dobou se nám s Jabloncem doma moc nedaří. Věřím, že to v sobotu zlomíme a konečně vyhrajeme,“ přeje si rodák z Mutěnic.

Jablonec se v loňské sezoně zachraňoval. Většinou bojoval ve spodních patrech tabulky. Aktuálně se zdá, že v letošním ročníku bude šlapat na paty nejlepším týmům.

Mužstvo převzal v létě Luboš Kozel.

Do týmu přišlo několik kvalitních fotbalistů a okamžitě se to projevilo. Jablonec je na čtvrté příčce tabulky s deseti body a aktivním skoré 7:4. Pro Michala Trávníka to není překvapení.

„Čekal jsem to. Vyměnili dost hráčů, do mužstva přišla kvalita. Věděl jsem, že pan Pelta (majitel klubu) do toho šlápne, je to vidět v tabulce.“

K oporám Jablonce patří gólman Hanuš, v defenzivě důrazný Cedidla, a ofenzivě střelci Hollý a Kanakimana. Od koho bude hrozit největší nebezpečí? Na koho si musí dát fotbalisté Slovácka největší pozor?

„Mají kvalitu na všech postech, je to rychlostní tým. Musíme si dávat pozor na všechny,“ upozorňuje Michal Trávník.

Po zápase proti Jablonci je pravidelná reprezentační přestávka. Také z tohoto pohledu bude důležité zápas zvládnout. Michal Trávník s tím musí souhlasit.

„Je to tak. Zápasy před reprezentační pauzou jsou vždycky důležité. Když se vyhraje, tak je v klubu lepší nálada na další práci a takovou pohodu v týmu. Věřím, že zápas s Jabloncem zvládneme.“