Jak to prožíval Lukáš Sadílek? „Atmosféra a lidi na stadionu – to bylo něco naprosto neuvěřitelného. I proto jsme rádi, že se nám zápas povedl – podpora fanoušků byla úžasná,“ říkal s odstupem času Lukáš Sadílek.

Už jste viděl váš výkon ze záznamu?

Neviděl, užil jsem si to jenom na hřišti. Nechal jsem si vzpomínky přímo ze hřiště, ne z televize.

Jak moc jste slavili?

Ani moc ne. Byla neděle, všichni byli ze zápasu unavení. Šli jsme s kluky na večeři a na pivo. Potom hned domů, takže žádné velké oslavy nebyly.

Dostali jste od trenéra den volna navíc? Byla nějaká nečekaná odměna?

Nebylo nic, hrálo se v neděli, v Budějovicích hrajeme v sobotu, takže týden je zase o jeden den kratší. Nebyl tam prostor na další den volna. V pondělí byl výklus a regenerace. Volno bylo v úterý, pak už byla klasická příprava na další zápas.

Jak jste si užil rekordní výhru a po sedmi letech vyprodaný stadion? Sledoval jste předprodej?

Předprodej jsem sledoval čtrnáct dnů dozadu. Věřil jsem, že to bude opravdu vyprodané. Bylo to velké lákadlo, protože jsem chtěl aspoň jednou vyzkoušet atmosféru vyprodaného hlediště. Teď nevím, jestli jsem to zažil jako divák, možná jednou. Atmosféra a lidi na stadionu – to bylo něco naprosto neuvěřitelného. I proto jsme rádi, že se nám zápas povedl – podpora fanoušků byla úžasná. Možná je to pro některé lidi i signál. Třeba nás příště přijdou podpořit i ti, kteří byli na Spartě poprvé.

Věřil jste, že zápas zvládnete?

Už v týdnu před utkáním jsem byl až moc klidný, nějak jsem si nepřipouštěl, že bychom Spartu nezvládli. Byl jsem si jistý, že utkání zvládneme za tři body, ale že to bude takovým rozdílem, to jsem nečekal. Všichni hráči podřídili výkon týmu, šlo vidět, že celý zápas jsme jezdili po prdeli, dřeli a žrali trávu. Myslím, že na takové utkání ani jeden z nás nezapomene – bude se na to vzpomínat hodně dlouho.

Patří Slovácko do samé ligové špičky?

Určitě. Jsem i rád, za celý klub, za tým. Tím výsledkem jsme se utvrdili, že i když jsme nezvládli zápasy s Plzní a na Slavii, tak patříme do samé špičky, můžeme tam hrát.

Teď musíte potvrdit skvělou formu v Českých Budějovicích. Jaký to bude pro vás soupeř?

Za mě je to soupeř, na kterého se nám moc nedařilo. Zlomily to až poslední dva zápasy. Bývá to vždycky vyrovnané a ubojované utkání. Poslední dobu jdou nahoru, jsou hodně fotbaloví, bude to s nimi strašně těžké.

Fanoušci jsou namlsaní po Spartě. Čekají tři body.Jasně. Nebylo by to ideální, pokud bychom tam ztratili. Ta výhra proti Spartě by se znehodnotila. Musíme tam odjet s tím, že si z Budějovic odvezme tři body.

V záloze hraje váš bývalý spoluhráč Patrik Hellebrand. Připravujete se i na něj?

Už hrál proti nám i doma, to se nám ho podařilo vymazat, ani jsme o něm nevěděli. Ztratila tam Slavie, znovu říkám, že to bude hodně těžké. Na druhou stranu, pokud budeme hrát naši hru, tak to utkání bychom měli zvládnout.