Zatím sbíral jenom minuty, ale proti silnému Jablonci nastoupil Patrik Hellebrand poprvé v kariéře v základní sestavě. A bylo to jeho parádní představení. Právě hbitý záložník, vypracoval vyrovnávací branku Slovácka. Šikovně se prosmýkl mezi dvěma obránci a Petr Reinberk z jeho přihrávky už měl snadnou práci. Balon nasměřoval do prázdné branky. V květnu dvacetiletý mladík, ale po hodině hry nečekaně střídal.

„Asi bych měl vydržet celý zápas, ale v 53. minutě jsem dostal křeč,“ vysvětloval a pokračoval v hodnocení ligové dohrávky. „Na jednu stranu jsem spokojený, že jsem dostal od trenéra šanci. Užíval jsem si to, už přes týden jsem cítil, že by to mohlo vyjít na základní sestavu. Na druhou stranu jsem trochu zklamaný, měli jsme získat tři body. Tu vítěznou branku jsme si zasloužili dát," povídal hrdina zápasu, který měl v hledišti celou rodinu.

„Jasně, že jsme večer hodnotili společně zápas, všichni to viděli stejně. Byli jsme lepším týmem a měli jsme vyhrát,“ prohlásil.

I když Patrik Hellebrand nedohrál celý zápas, tak to byl rozhodně jeho duel. Diváci ho jednoznačně zvolili mužem zápasu a při střídání ho vyprovodili na Slovácku dlouho nevídaným potleskem.

Dá se tedy očekávat, že kouč Martin Svědík ukáže na Patrika Hellebranda i v derby zápase proti Zlínu. Jak to vidí mladý záložník?

„Samozřejmě, že chci hrát. Věřím, že dostanu znovu šanci, ale sestava je věc trenéra,“ povídá opatrně.

Právě derby ve Zlíně by bylo pro šikovného záložníka vrcholem jeho dosavadní kariéry. „Musím říct, že pro mě je každý zápas v základní sestavě velký. Když to bude ve Zlíně, tak to bude o to větší,“ přiznal.

Díky pondělní dohrávce budou mít fotbalisté Slovácka přípravu na derby o dva dny kratší jako soupeř. Patrik Hellebrand to jako nějakou zásadní nevýhodu nevidí.

„Mezi oběma zápasy jsou čtyři dny, takže si myslím, že to je dostatek času na regeneraci. Myslím, že i příprava bude stejná, jako na každý jiný zápas.“

V létě to byly dva roky, kdy se odchovanec Zlína objevil nečekaně ve Slovácku. Zítra má šanci poprvé nastoupit proti klubu, ve kterém fotbalově vyrostl. „Těším se moc, bude to zvláštní pocit, stát proti svým bývalým spoluhráčům,“ říká.

Je logické, že právě mladší hráči Zlína jsou pro Patrika nejlepší kamarádi. „Znám většinu kádru, ale nejvíc se bavím s Martinem Cedidlou a Jakubem Kolářem,“ jmenoval jako druhého autora třígólové trefy do sítě Olomouce.“

Slovácko jede po delší době na hřiště Zlína v roli favorita. Oba celky dělí v tabulce pět příček a jedenáct bodů. Jak vidí derby Patrik Helebrant? „Budeme chtít vyhrát, ale bude to hodně těžký zápas, je to přece jenom derby, které nemívá favorita,“ dobře ví a na závěr ještě dodává „Myslím, že ve Zlíně není úplná pohoda, nejsou na tom dobře, ještě dostali v uplynulém kole pět branek v Liberci.“