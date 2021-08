Právě o tomto střetu se diskutovalo ze všeho nejvíc. „Na tu dálku se to těžko posuzuje. Zpomaleně jsem to ještě neviděl, ale kluci si nebyli ani jistí, kdo fauloval. Pokud se budou pískat takové fauly, bude penalt strašně moc,“ je přesvědčený asistent trenéra Slovácka Josef Mucha, který mužstvo vedl z pozice hlavního kouče, protože Martin Svědík je v trestu a nedělní utkání sledoval pouze z tribuny.

Nemohl do kabiny ani k lavičce. „Přípravu jsme měli už na hotelu. Byli jsme domluvení, všechno bylo předem dané, takže při zápase jsme spolu nepotřebovali komunikovat. Reagovali jsme podle situace,“ říká Mucha.

Slovácko dlouho mělo zápas pod kontrolou. Jisté si nebylo jenom v hektickém úvodu, kdy gól Čvančary po Houskově střele do tyče neplatil kvůli ofsajdu a ránu Smejkala zastavilo břevno.

Jinak ale hosté byli na Střelnici v první půli nebezpečnější. Petržela s Jurečkou ale své příležitosti trestuhodně zazdili. „Bohužel doplácíme na neproměňování šancí. Soupeř dvakrát vykopával míč z brankové čáry, jednou to odvrací dokonce ramenem. Jurečka pak na malém vápně netrefí míč,“ kroutil hlavou Mucha.

Sedmadvacetiletý útočník udeřil až ve 45. minutě, kdy se prosadil pohotovou hlavičkou. Šlo o jeho druhou branku v této sezoně.

Ani tato trefa ovšem na výhru nestačila.

Hosté mohli na začátku druhé části svůj náskok zvýšit, jenže Holzer po prodlouženém autovém vhazování nezakončil přesně a následnou Reinberkovu střelu po centru Kadlece zneškodnil Hanuš.

„Šancí jsme si hlavně v prvním poločase vypracovali hodně. Zato Jablonec po přestávce ani žádnou neměl. Dobře jsme bránili. Jenom škoda, že jsme ve druhém poločase nepodrželi víc míč. Přišlo mi, jako bychom se báli hrát. Měli jsme být odvážnější,“ ví Mucha.

Za menší aktivitu byli Moravané potrestáni hodně přísně. Severočeši totiž kromě diskutované penalty nebezpeční vůbec nebyli.

„Bod i tak asi bereme, i když v prvním poločase jsme měli dost šancí na to, abychom přidali druhý gól, zápas zvládli a vyhráli,“ míní.

A to navíc hosté dohrávali bez obránce Divíška, který byl ve druhé minutě nastaveném času vyloučen za zákrok na Hübschmana.

Slovácko inkasovalo v této sezoně už pět červených karet – čtyři dostali hráči a jednu trenér Svědík.

„Bohužel to pro nás není dobrá vizitka. Rozhodčí to ale měl ze dvou metrů, vyhodnotil to jako hrubý faul,“ zůstal v klidu.

V hektickém závěru ale rovněž neukočíroval emoce a byl napomínán žlutou kartou. „Po centru do šestnáctky tam bylo jasné přistrčení našeho hráče a sudí to nechal bez povšimnutí,“ divil se zkušený kouč.

„Čtvrtému rozhodčímu se má slova nelíbila, tak to nahlásil. Byly v tom emoce,“ dodal závěrem.

Jinak ale tým z Uherského Hradiště může být v klidu. V lize prohrál jediný z posledních devíti ligových zápasů a stejně jako v minulé sezoně se drží nahoře.