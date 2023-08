V sobotu čekají na svěřence Martina Svědíka východočeské Pardubice. Tým, který je se čtyřmi body na třináctém místě tabulky. Tým, na který se Slovácku moc nedaří. Ze tří zápasů v pardubické areně vydolovalo mužstvo z Uherského Hradiště jediný bod. V loňské sezoně dostalo za poločas dokonce tři branky.

Záložník Slovácka Marek Havlík (vlevo) při zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Dobře si ten zápas vybavuji, první půlku jsme hráli dobře, druhý poločas jsme se rozsypali. Máme jim co vracet,“ hodnotil dubnový duel Marek Havlík.

Opticky Pardubice před letošním ročníkem oslabily. Do druholigové nizozemské Bredy přestoupil nejlepší střelec týmu v minulé sezoně Dominik Janošek. Zmizel také zkušený rumunský brankář Florin Nita a odešla prakticky kompletní obrana.

„Odešla jim velká kvalita, odešla jim důležitá čísla, ale tým mají pořád kvalitní. Věřím, že utkání bude o nás. Bylo by super dát hned v úvodu gól a nejlépe přidat do poločasu ještě jeden. Úvody zápasů máme v letošní sezoně dobré, pak se to nějakým způsobem rozpadne. Doufám, že vezmeme v Pardubicích zápas za správný konec a půjde to,“ přeje si klíčový záložník Slovácka.

Zkušený záložník vstřelil v letošním ligovém ročníku jednu branku. V prvním kole proti Českým Budějovicím otevřel účet zápasu.

Po čtyřzápasové odmlce by se, v CFIG Areně, dalším gólům nebránil. „Bylo by to hezké. Ale v naší situaci je jedno kdo dá branku, důležité je zvládnout zápas,“ přeje si Marek Havlík.

V minulém kole Slovácko doma jenom remizovala s týmem Mladé Boleslavi, která dohrávala v devíti lidech. Domácí vyrovnali až v nastavení nepozorností brankáře Trmala.

O zvládnutí zápasu se nedalo vůbec mluvit. „Náš výkon nebyl dobrý. Ke konci poločasu jsme dostali gól, pak jsme si nepohlídali standardku. Scházel nám pohyb bez míče,“ vrátil se Marek Havlík k uplynulému kolu.