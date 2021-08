Pardubice nám moc nesedí, je to mladý a běhavý soupeř, ví záložník Kohút

Před reprezentační přestávkou přivítají fotbalisté Slovácka Pardubice. Východočeský klub působí mezi českou elitou teprve druhou sezonu. Právě na podzim před dvěma lety patřil k nejvýraznějším postavám Pardubic slovácký Michal Kohút.

Záložník Slovácka Michal Kohút (v bílém dresu) byl nominovaný do české reprezentace do jednadvaceti let. | Foto: 1. FC Slovácko

Jak moc se změnil kádr mužstva, které je aktuálně na desáté příčce ligové tabulky? „Nějaká hráčská výměně tam proběhla, ale ta osa mužstva zůstává pořád stejná. Jsou to Jeřábek, Černý a Martin Toml. To jsou takové základní kameny Pardubic, trenér na ně hodně spoléhá,“ hlásí z vlastní zkušenosti Michal Kohút a upozorňuje na kvalitu Východočechů. „Je to nepříjemný a hodně běhavý soupeř, jsou tam téměř samí mladí hráči. V loňské sezoně jsme oba zápasy prohráli, Pardubice nám moc nesedí, bude to těžké utkání, ale musíme se dobře připravit a zápas zvládnout.“ Ofenzivní záložník Slováka utkání proti svým bývalým spoluhráčům nijak nepřeceňuje. Ostatně v uplynulé sezoně nastoupil v obou vzájemných duelech. Komise rozhodčích dala Slovácku za pravdu. Pokutový kop byl nařízen nesprávně! Přečíst článek › „Hraje tam spousta bývalých spoluhráčů, pohromadě zůstal téměř celý realizák (realizační tým). Bude to pro mě trošku jiné utkání, ale nijak zvlášť se na zápas nepřipravuji. Příprava je jako na běžný ligový duel, ale těším se, znám v tam spoustu kluků,“ přiznal odchovanec fotbalu z Velké nad Veličkou. Pardubice mají po pěti kolech divoké skóre 9:9. Slovácko se střelecky trápí, v průměru vstřelilo jeden gól na zápas. Kde vidí Michal Kohút příčinu střelecké mizérie? „Odešel Honza Kliment. Jeho branky nám schází, musí se o ně podělit celé mužstvo.“ Po loňské čtvrté příčce drží svěřenci trenéra Martina Svědíka stejnou pozici i po pěti podzimních kolech. Mimo zápasů proti silné trojce jdou v letošním ročníku jako favorit téměř do všech duelů. „Až tak bych to neviděl, žádnou změnu nebo nějaký větší tlak necítíme. Možná se na nás dívají soupeři trošku jinak, ale my jdeme do každého zápasu s pokorou. Žádné konkrétní cíle o umístění ani nemáme,“ povídá Michal Kohút. Čtvrté místo si mohlo Slovácku ještě víc upevnit v uplynulém kole na jablonecké Střelnici. Svěřenci trenéra Martina Svědíka dlouho vedli, domácí nakonec srovnali z hodně problematické penalty. „Už jsem byl v tu dobu na lavičce, ale těsně po zápase říkal Káca (Michal Kadlec), že to na penaltu v žádném případě nebylo. Po tom vývoji je pro nás remíza ztráta, ještě když jsem viděl, že penalta byla vymyšlená,“ vracel s k uplynulému kolu Michal Kohút. Expert Deníku Sadílek: Obrázek rádoby fanoušků Zbrojovky je známý desítky let Přečíst článek › Záložník Slovácka patřil v uplynulém reprezentačním cyklu do kádru reprezentační jednadvacítky. Nově se tvořící realizační tým včele s hlavním koučem Janem Suchopárkem zveřejnil uprostřed týdne nominaci, ve které se znovu objevil Michal Kohút. „Trenér je nový, ale náš ročník ho zná z dřívějších kategorii, takže to pro nás zase taková novinka nebude,“ okomentoval nového kouče a dodal. „Na sraz se hodně těším. Měli jsme dobrou partu, vybojovali jsme postup na Euro. Věřím, že se nám bude dařit i v dalším reprezentačním cyklu a ukážeme kvalitu, která je v týmu velká.“ Ještě dodejme, že v prvních dvou zápasech (2. a 6. září) se utkají čeští mladíci se Slovinskem a Albánií. Oba zápasy se hrají na stadionu v Českých Budějovicích.