Svěřenci Martina Svědíka měli velkou šanci přeskočit pražskou Spartu na druhém místě tabulky. Stačila maličkost – porazit ve včerejší dohrávce Pardubice. Historické umístění se nakonec nekoná, Slovácko se před Pražany nedostalo, proti Pardubicím nakonec v Ďolíčku padlo 1:3.

Fotbalisté Slovácka (v tmavě modrých dresech) proti Pardubicím ztratili brzké vedení. | Foto: Luboš Jeníček

„Takhle to vůbec nebereme. Mrzí to, že jsme tady prohráli, protože to pro nás mohly být plusové body, a třeba jsme mohli zvýšit náskok před Libercem a dalšímu mužstvy. Jede se dál, z posledních čtrnácti zápasů jsme měli jedinou porážku se Slavií, což bylo po dobrém výkonu,“ okomentoval trenér Svědík příležitost posunout tým na druhou příčku tabulky a pokračoval v hodnocení zápasu.