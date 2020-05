„Do utkání jsme nevstoupili nijak šťastně. Měli jsme ve hře spoustu nepřesných přihrávek, hlavně odzadu. Soupeře jsme také zbytečně pouštěli do nebezpečných brejků,“ hodnotil úvodní dějství na liduprázdném Městském stadionu v Uherském Hradišti.

Druhý poločas sice přinesl šance a vedení šestého týmu tabulky, přesto nebyl Jan Palinek spokojený.

„Sice tam byly gólové příležitosti, měli jsme míč víc pod kontrolou, ale na Olomouc by takový výkon nestačil. Ve druhé půlce to byl takový guláš, proti Sigmě musíme náš výkon rozhodně zlepšit. Nebylo to nic moc povedené utkání,“ hodnotil duel Palinek.

Přitom stejný výsledek by za týden bral. „I taková výhra by se nám proti Olomouci hodila,“ ví dobře. První poločas nastoupila proti Třinci sestava, která by mohla být hodně podobná té, která vyběhne za týden na ostrý ligový start.

„No, kluci nám spíš zamotali hlavu, než abychom se utvrdili o základní sestavě. Ten týden, bude ještě na to, abychom dali sestavu do kupy,“ zakončil improvizovanou tiskovku Jan Palinek.