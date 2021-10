„Pamatuji si, když jsem hrával druhou ligu v Opavě, tak jsem měl sérii zápasů, kdy mi tam spadlo všechno, do čeho jsem kopl. Ale taky mám za sebou období, kdy mi to nešlo. Proto musím být nohama na zemi a dál tvrdě pracovat,“ říká skromně nástupce Jana Klimenta na hrotu útoku Slovácka.

Jurečka si pohodu náramně užívá, gólovou bilanci ale nijak nepřeceňuje. Dobře ví, že branek mohl dát ještě víc. „Jsem samozřejmě rád, že mi to tam začalo padat, ale že bych byl stoprocentně spokojený, to se říct nedá. Některé situace musím řešit lépe, ví dobře.

Důrazný a běhavý útočník chce pomoct týmu i v sobotním domácím zápase s pražskými Bohemians. „Pro nás je to trošku takový osudový soupeř. Zápasy s ním jsou vždycky těžké, protože Bohemka je nepříjemné mužstvo a rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ uvědomuje si.

„Dvě sezony nazpět jsme s nimi vypadli v boji o Evropu. Minulý rok nám vyšel první poločas, kdy jsme u nich vedli 3:0 ale ve druhém poločase to nakonec bylo drama. Domácí snížili a pak i kopali pokutový kop. Naštěstí ho neproměnili,“ vrací se do Ďolíčku Jurečka.

I tentokrát to bude pořádná bitva, třaskavý souboj dvou běhavých a fyzicky připravených mančaftů.

„Doufám, že dojde co nejvíc diváků a utkání bude mít náboj jak na hřišti, tak i v hledišti,“ přeje si.

I když celek z Uherského Hradiště doma ještě neklopýtl a získal dvakrát tolik bodů než Pražané, rozhodně jej nečeká snadná šichta.

„Bohemce se sice teď v posledních zápasech úplně nedaří podle představ, ale kádr má slušný, takže určitě to budou chtít zlomit. Pokud chceme uspět, tak musíme do zápasu nastoupit stoprocentně koncentrovaní, nepouštět je do šancí a pokud možno vstřelit nějaké branky,“ říká záložník Slovácka Michal Kohút.

Člen reprezentační jednadvacítky by proti klokanům rád prodloužil domácí vítěznou sérii. „Rozhodně nás ale nečeká nic jednoduchého, protože soupeři už k nám jezdí s větším respektem, než tomu bylo dřív. Víc se zatáhnou, na což jsme nebývali zvyklí, takže je to pro nás něco jiného a musíme více dobývat, ale zatím se nám daří zápasy zvládat,“ uvedl odchovanec Slovácka.

Svědíkův tým i letos neskutečně šlape, nahání Spartu, Slavii či Plzeň a opět po roce útočí na nejvyšší příčky a bojuje o evropské poháry.

„Jsme spolu delší dobu, dokážeme si na hřišti vyhovět. Víme, co jeden od druhého můžeme čekat. Za výsledky je ale i práce, bez které by to nešlo. Také na tréninku musíme makat na sto procent, protože jenom dřina se pak odrazí v samotném zápase,“ říká křídelník Milan Petržela.

Také někdejší reprezentant přistupuje k souboji s Bohemians 1905 s velkou pokorou. Bývalý hráč Plzně, Sparty či Drnovic dobře ví, že souboj s klokany vždycky hodně bolí.

„Jsou na tom dobře herně i fyzicky. V kádru mají šikovné hráče, kteří dobře kombinují. Nesmíme je rozhodně podcenit, Bohemka je kvalitní a nepříjemný protivník,“ dodává.

Nic na tom nemění ani fakt, že celek z Vršovic prohrál venku v lize podruhé za sebou 1:4 a celkově neuspěl ve třetím z posledních čtyř zápasů.

Trenér Svědík už může počítat s uzdravenými oporami Daníčkem a Reinberkem, na marodce naopak zůstávají Mareček s Vechetou.

FORTUNA:LIGA, 12. kolo -

1. FC Slovácko (5.) - Bohemians Praha 1905 (10.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Černý - Antoníček, Mikeska (Zaoral) | VAR: Ondráš | AVAR:Horák

Ligová bilance: 12-10-9, 38:31

Poslední zápas: 1:1 (10. Havlík – 25 Ljovin, 15. květma 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen – Tomič, Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Petržela, Sadílek, Kohút, Havlík, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

Bohemians 1905: Le Giang – Dostál, Bederka, Krch, Vondra – Hronek, Jindřišek, Ljovin, Fulenk – Chramosta, Puškáč. Trenér: Klusáček.

Tip Deníku: 3:1