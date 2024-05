Jaro bídné, derniéra hororová. Fotbalisté Slovácka jsou rádi, že nepovedený půlrok mají za sebou, že je konec. Celek z Uherského Hradiště na účast v Evropě nedosáhl. V závěrečném 5. kole ligové nadstavby ve skupině o titul podlehl domácí Ostravě ostudně 0:6 a v letošním soutěžním ročníku skončil až šestý.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v utkání 5. kola nadstavby proti Slovácku. Ještě před zápasem svůj postup do druhé ligy oslavili s fanoušky hráči B-týmu. | Foto: Deník/Petr Kotala

Umístění ale nikdo neřešil, hlavním tématem byl odevzdaný výkon týmu, drsné loučení kouče Svědíka, který duel sledoval pouze z tribuny.

Stejně jako dalším členům realizačního týmu Slovácka mu rozhodně nebylo při pohledu na hrací plochu dobře po těle, takovým výpraskem končit nechtěl.

„Je to víc než katastrofa, obrovská kaňka, jaká mohla za špatným jarem být,“ ví dobře asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

„Je to ostuda, omlouváme se fanouškům, kteří tady za námi jeli,“ přidal zklamaně.

Duel protrpěl u postranní čáry, po zápase byl pořádně frustrovaný, zničený.

„Takový zápas asi nechce hrát nikdo. Po čtvrtém gólu, který jsme dostali zkraje druhého poločasu, bylo jasné, že to je průšvih. Pak to už bylo jenom o tom nedostat další góly, bohužel jsme jich dostali dohromady šest,“ smutní Baránek.

Baník v nadstavbě premiérově zvítězil a vyrovnal svou nejvyšší výhru v samostatné ligové historii.

Slezané v každém z poločasů dali tři branky.

Místo Evropy ostuda. Slovácko schytalo v Ostravě výprask, dohrávalo v devíti

Dvakrát skórovali Brazilec Ewerton s Filipem Kubalou, v závěru se prosadili Abdullahi Tanko a Patrick Kpozo. Hosté dohrávali jen o devíti bez vyloučených Ondřeje Mihálika a Pavla Jurošky.

„Nedokážu si vysvětlit tu nedisciplinovanost hráčů,“ kroutil hlavou Baránek.

Zatímco červenou kartu Mihálika po stažení Buchty dokázal pochopit, zkrat Jurošky, který zbytečně nakopl Ndefeho, jej pořádně nadzvedl. „Je to mladý kluk, ale tohle se nesmí stávat. Mělo by to mít dopad,“ má jasno.

Závěr utkání se proměnil v exhibici, naprostou formalitu.

TÝM ZŘEJMĚ PŘEVEZME WEST

Odevzdané a totálně zdecimované Slovácko nedokázalo vzdorovat, duel si vyžralo až do konce.

„Hráli jsme v devíti, směrem nahoru ani nešlo nic udělat,“ ví dobře Baránek.

Jediným pozitivem tak jsou premiérové starty pro dorostence Lukáše Novotného a Slováka Marcela Nováka z béčka.

Na první zápas v české nejvyšší soutěži ale nebudou vzpomínat příliš v dobrém.

Celek z Uherského Hradiště ve vítkovické aréně potvrdil, že ho závěr ročníku zastihl v útlumu, v nadstavbě prohrál čtyři z pěti zápasů.

Na Slovácku se nyní bude řešit realizační tým, kádr pro další ročník.

Nástupcem Martina Svědíka se nejspíše stane Roman West, ke staršímu dorostu se přesune Michal Kalvach.

Baránek zatím neví, co bude dál.

„Ale platí, že bych chtěl pokračovat s Martinem Svědíkem,“ přiznal závěrem.