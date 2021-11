Libor Soldán (bývalý hráč Brna a Synotu)

1. Milanovi to přeji. I v tomto věku odvádí neuvěřitelné výkony. I proti Spartě zápas odmakal. Klobouk dolů před ním. Až na krátké působení v Německu, kde mu to nevyšlo, strávil celou kariéru v Česku. Ligu začal hrát docela mladý, ze Slovácka odešel do Sparty, famózní byl ale hlavně v Plzni, kde nastupoval stabilně a odehrál kvalitní zápasy. Je dobře, že mu vydrželo zdraví. Jsem rád, že se Slovácko i díky němu trošku zapíše do dějin.

2. Zápas jsem si velice užil. Slovácko bylo po všech stránkách lepší. Sparta mě vyloženě zklamala. Na druhé straně vím, že každý hraje to, co mu soupeř dovolí a Slovácko toho Spartě kromě střely Minčeva, což byla poloviční šance, nepovolila vůbec nic. Kluci to skvěle pracovali, doráželi, napadali, nenechali Spartu vůbec hrát. Navíc dali krásné góly. První byl jako z fotbalové učebnice pak Jurečka s Holzerem přetlačili stopera Štetinu a perfektně to proměnili. Dobře věděli, kam střílí. Slovácko bylo po všech stránkách jasně lepší. Jeho dominance mě překvapila. Sparta šla pod trenérem Vrbou nahoru, ale jak je vidět, Slovácko je v laufu. Kluci vědí, co mají hrát. Svědík je dal neuvěřitelně dohromady. Ať nastoupí kdokoliv, vědí o sobě, makají nadoraz. Sparta nepodstupovala souboje. A když do něj šla, tak buď pozdě anebo s faulem. V tom byl diametrální rozdíl.

Jiří Kowalík (bývalý útočník Synotu a Teplic)

1. Překvapilo, mě zrovna on vydržel na takové úrovni hrát tak dlouho. Klobouk dolů před jeho kariérou i výkony, které podával nejen ve Slovácku, ale především v Plzni a národním týmu. Petržela, se kterým jsem se kdysi potkal v Synotu, pořád patří k tahounům, nejlepším hráčům Slovácka. Přeji mu, ať přidá ještě spoustu dalších ligových startů.

2. Sparta, která byla favoritem utkání, mě zklamala. Čekal jsem od ní daleko víc. Naopak Slovácko předvedlo velice dobrý fotbal, hrálo výborně a zaslouženě zvítězilo. Klidně mohlo vyhrát větší rozdílem. Zápas jsem si se synem užil. Hrálo se v perfektní atmosféře.

Pavel Němčický (bývalý záložník Slovácka a Liberce)

1. Milánkovi to přeji a na dálku mu gratuluji. Klobouk dolů před tím, co dokázal. Zažil jsem ho, když přišel do Slovácka jako malé ucho z Drnovic. Je obdivuhodné, jakým způsobem funguje, jakou si i v jeho letech udržuje rychlost a výkonnost. Určitě to není jeho poslední sezona. Pořád je nesmírně platný.

2. Slovácko hrálo výborně, Sparta mě zklamala. Možná to bylo ale tou agresivní a bojovnou hrou domácích. Jsem rád, že přišli i diváci. Byl to velký svátek, reklama na fotbal. Výsledek 4:0 je jednoznačný, ale koresponduje s tím, co se dělo na hřišti. Slovácko vyhrálo zaslouženě. Dobře ale hraje dlouhodobě, je radost se na to dívat. Kluci sice mají roky, ale se pořád posunují, snaží se vítězit. Je obdivuhodné, co předvádějí. Fakt to není náhoda. Formu si drží dlouhodobě.

Miroslav Hlahůlek (bývalý kapitán Synotu)

1. Je obdivuhodné, co Milan dokázal. U něj to není otázka výkonnosti nebo chuti, ale zdraví. Pokud mu vydrží, může to dotáhnout k té pětistovce startů. Já mu to přeji. Ve Slovácku jsem s s ním nepotkal. Když se Šumulikoskim přicházel, já byl odveden. (úsměv) Milan si ale i ve svých letech pořád drží svoji výkonnost. I když už neodehraje celý zápas, po tu dobu, co je na hřišti, je velice platný. Má sebevědomí, nechybí mu drzost, kterou měl vždycky. Určitě je pro Slovácko pořád nesmírně platný.

2. Slovácko zahrálo výborně. Určitě bych neřešil Spartu, jestli hrála dobře, nebo špatně. Slovácko jí prostě nic nedovolilo. Jenom za bezbrankového stavu měl šanci Minčev, ale přestřelil. Jinak ale domácí zahráli úžasně. Agresivně, dostupovali soupeře, nedali mu prostor ani čas. Kdyby dal Kohút místo tyče branku, mohla Sparta odjet s ještě větším debaklem.“

Jiří Vojtěšek (bývalý obránce Synotu a Kunovic)

1. S Milanem Petrželou jsem se nepotkal na hřišti, minuli jsme se. I tak je to jeho číslo 437 opravdu úctyhodné. Vždyť to je šestnáct ligových sezon. Moc mu gratuluji. Myslím, že by pětistovka mohla padnout. Je příkladem pro mladé hráče, fotbalisty. Když má sportovec štěstí, vyhýbají se mu zdravotní problémy a udržuje se, tak to jde. Díky svým zkušenostem dobře ví, co potřebuje. Regeneraci a dalším věcem musí věnovat víc než před dvaceti lety.

2. Výkon Slovácka mě až tak moc nepřekvapil. Dobře vím, v jaké pohodě na podzim hrají. Počítal jsem s tím, že to tady Sparta jednoduché mít nebude. Její výkon mě ale vyloženě zklamal. Sparta od začátku do konce zápasu hrála druhé housle. Já jsem si ale utkání moc užil. Přeji klukům, aby výborný podzim dotáhli s maximálním počtem bodů.

Radim Palčík (bývalý obránce Synotu)

1. Je to nádhera, že vydržel hrát na nejvyšší úrovni tak dlouho. Podle toho, jak vypadá, jak se pohybuje a že neztratil nic ze své rychlosti, sezonu i dvě ještě může odehrát. Přeji mu, ať překoná i rekord i pana Šilhavého.

2. Před zápasem jsem rozhodně nečekal, že Slovácko bude takto dominantní. Domácí byli ve všem lepší, jejich výkon byl perfektní. Za mě to byl zápas roku v Uherském Hradišti. Byl plný stadion, diváci se náramně bavili. Jenom mě překvapilo, že nejlepším hráčem Sparty byl vyhodnocen Štetina, který mohl za dva góly. Ale asi mu hlasy naposílali fanoušci Slovácka. (úsměv) Vyzdvihnout musím právě Petrželu, který podává nadstandardní výkony. Výborně zahrál Jurečka i ostatní borci.